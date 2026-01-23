Se duplican en BC asesinatos; sube extorsión 48%

TRES PERSONAS son presentadas como probables responsables de un homicidio ocurrido el 3 de agosto de 2025 en el municipio de Loreto.

El cuarto año del Gobierno del morenista Víctor Castro en Baja California Sur ha sido el más violento del sexenio, pues la cantidad de asesinatos escaló al doble, al observar un incremento de 101 por ciento entre 2024 y 2025.

Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establecen que, durante el 2024 se reportaron 56 casos, mientras que en el 2025 se registraron 113 delitos de ese tipo consignados en carpetas de investigación.

El Dato: LAS DESAPARICIONES en BCS también tuvieron un aumento superior a 200 por ciento de enero a noviembre de 2025, al pasar los casos de 78 a 211.

Incluso, con respecto a 2023 —segundo año completo del Gobierno de Castro Cosío—, la cantidad de averiguaciones por homicidio doloso se multiplicó casi cinco veces, pues en aquel año se registraron únicamente 24 carpetas de investigación por dicho delito.

En 2021 —año en el que el mandatario estatal tomó el cargo— se registraron 48 casos de homicidio y para el año siguiente, el 2022, se reportaron 39.

La escalada de violencia durante el mandato de Víctor Manuel Castro tuvo su clímax durante el 2025, con una de las jornadas más violentas de que se tenga registro, pues al menos ocho personas, entre ellas un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y tres presuntos integrantes de una banda criminal, murieron en distintos episodios violentos en un solo día.

EL COLECTIVO Búsqueda x La Paz, en rastreo de fosas en BCS, el 11 de enero. ı Foto: Especial

4 mil 800 carpetas de investigación por robo en 2025 en BCS

El pasado mes de junio sólo en La Paz, la capital del estado, las autoridades confirmaron ese día la muerte de cinco personas, entre las que se encontraba un agente, quien fue asesinado tras sostener un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado.

Al mismo tiempo, en el municipio de Comondú, en la localidad de Ciudad Insurgentes, se registró el asesinato de un hombre, quien fue localizado con impactos de bala, y un día antes, en la misma comunidad, un joven de 15 años también fue asesinado.

Horas más tarde, en la colonia Zaragoza del municipio de Loreto, ocurrió un doble homicidio. Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos; ella falleció en el hospital a causa de una bala perdida que entró a su domicilio en el momento de la balacera.

Al respecto, el gobernador del estado dijo en sus redes sociales que se reforzaron los operativos interinstitucionales para restablecer el orden y garantizar la tranquilidad de las comunidades, y lamentó la muerte del agente estatal de Investigación Criminal.

“Aplicaremos la ley con firmeza, porque nuestro compromiso es proteger a la ciudadanía y no permitir que el crimen arrebate la paz que tanto hemos construido juntos”, dijo el mandatario.

ALTO IMPACTO. Durante el periodo gubernamental de Víctor Castro, la violencia de alto impacto se ha recrudecido derivado de una confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa conocidas como Los Chapitos y La Mayiza, que ha dejado balaceras, homicidios y ha sembrado temor en los cinco municipios de la entidad.

El pasado 6 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Gobierno de Estados Unidos señaló a 12 empresas y ocho mexicanos por suministrar precursores químicos ilícitos para la producción del fentanilo ilícito a la facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Unos días después se dio a conocer que las empresas sancionadas por la OFAC lograron establecer contratos con el Gobierno de BCS para la construcción de hospitales, juntas de agua potable, centros de investigación científica y universidades públicas, desde 2018 y hasta el primer semestre del año pasado.

De acuerdo con reportes locales, las contrataciones se realizaron a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud. El ayuntamiento de La Paz realizó compras a las mismas empresas mediante el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Al respecto, el gobernador Víctor Castro desconoció dichos contratos y aseguró que todas las obras de su Gobierno son mediante licitación pública.

“No tengo conocimiento. Si me presentan algún contrato, lo investigamos de manera inmediata, pero yo no tengo antecedentes de este tipo de notas. En Baja California Sur todas las obras se licitan, son por licitación pública”, dijo.

OTROS ILÍCITOS, TAMBIÉN. Además de la escalada de homicidios, en el estado los casos de extorsión también tuvieron un incremento de 48 por ciento, ya que de enero a diciembre de 2024 se reportaron 93 casos, mientras que para el año siguiente la cifra subió a 138.

De igual forma, el delito de violación equiparada tuvo un incremento de 33 por ciento, toda vez que los casos pasaron de 33 en el 2024 a 44 en el 2025.

En el rubro de “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, consignado en la base de datos del SESNSP, que incluyen secuestro extorsivo, secuestro con calidad de rehén, secuestro para causar daño, secuestro exprés, otro tipo de secuestro, rapto y otros delitos, también se reportó un incremento de 59 por ciento, ya que los casos pasaron de 132 a 210.

Además, el delito de corrupción de menores también se incrementó 26 por ciento, pues los casos pasaron de 67 en el 2024 a 85 el año pasado.

