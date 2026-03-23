Huixquilucan inaugura pozo ‘El Plan’ para mejorar la distribución de agua en la Zona Tradicional.

Por primera vez, la Zona Tradicional de Huixquilucan cuenta con un pozo en la comunidad de El Plan, el número 13 de un total de 16 que el gobierno municipal perfora por todo el territorio, con el fin de que las familias cuenten y aumente la distribución de agua potable en sus viviendas para satisfacer sus necesidades y, con ello, disminuir el impacto por sequías y las crisis hídricas en el Valle de México.

En el marco de la conmemoración por el Día Mundial del Agua, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que esta obra hidráulica, la cual inició en febrero de 2024 y en la que se invirtieron casi 11 millones de pesos para su perforación, líneas de conducción, electrificación y equipamiento, forma parte de un plan integral para aumentar las fuentes propias de distribución de agua potable y reducir la independencia sobre el Sistema Cutzamala.

“Estamos celebrando el Día Mundial del Agua y qué mejor que con la inauguración de este pozo y, sobre todo, concientizando sobre el cuidado del agua, porque ustedes saben que gota a gota, el agua se agota, entonces, hay que cuidar mucho, este líquido vital. Son pocos los municipios y pocas las alcaldías que constantemente tienen esta inversión en infraestructura y, además, tienen las finanzas sanas para poder hacer este tipo de obras”, enfatizó la presidenta municipal.

Agregó que este nuevo pozo cuenta con una perforación de 350 metros de profundidad y beneficiará a más de 10 mil habitantes de las comunidades de El Plan, El Cerrito y el paraje Tzibiyuni; además, se instalaron 800 metros de línea de distribución para asegurar la llegada de este líquido a las viviendas.

Ante vecinos, autoridades auxiliares, comuneros y el Consejo Supremo Indígena de Huixquilucan, la alcaldesa Romina Contreras reafirmó su compromiso de mejorar, eficientar y aumentar las fuentes de abastecimiento de aguas propias del municipio en las tres zonas del territorio -Tradicional, Popular y Residencial-, para hacer frente a los retos hídricos que actualmente enfrenta el país.

En este marco, Aguas de Huixquilucan inició con la puesta en marcha del programa “Eficiencia 360°”, que tiene el objetivo de fortalecer la gestión del agua en el municipio, mediante la optimización de procesos operativos, comerciales, administrativos y de atención a usuarios, para mejorar su eficiencia en todos sus frentes, con acciones que permitan garantizar un servicio más continuo, equitativo y de mayor calidad para la población.

El director general de Aguas de Huixquilucan, Víctor Manuel Báez Melo, explicó que esta estrategia tiene como misión mejorar la distribución de agua en cada comunidad, colonia y fraccionamiento, con una forma de trabajar más cercana, transparente y eficiente, en la que se enfoque a mejorar el desempeño del servicio y la experiencia de la ciudadanía.

“Estaremos trabajando comunidad por comunidad, en donde revisaremos toda la infraestructura hídrica y todas las acciones de eficiencia que consisten en aprovechar este recurso y mejorar el servicio en casa. Trabajaremos en fugas no visibles, pues mejorar el servicio del agua es mejorar la calidad de vida de Huixquilucan”, comentó.

Por primera vez, la Zona Tradicional de Huixquilucan cuenta con un pozo en la comunidad de El Plan. ı Foto: Especial.

Como parte de esta estrategia integral, Aguas de Huixquilucan pondrá en marcha una campaña llamada #estaesnuestracultura, enfocada al cuidado del agua, para sensibilizar a la población sobre la escasez de este recurso y promover su uso responsable, eficiente y sostenible, fomentando hábitos de ahorro.

Como parte del Día Mundial del Agua, se llevaron a cabo distintas actividades, en donde la población participó en juegos y exposiciones, respecto al tema hídrico, con la finalidad de crear conciencia y fomentar una cultura del agua donde se entienda su valor ambiental, social y económico.

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JVR