Explosión de pipa en Santa Rosa Jáuregui deja un muerto y un herido grave en Querétaro

Una fuerte explosión registrada la mañana del sábado 24 de enero de 2026 en una pipa cargada con gasolina en la localidad de Pie de Gallo, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada de gravedad, informaron autoridades y cuerpos de emergencia locales.

Según los primeros informes oficiales, el incidente ocurrió cuando se acumuló gas en el autotanque, presuntamente durante labores de manipulación en la parte superior de la unidad, lo que provocó una deflagración seguida de la explosión.

Reporte de incidente en la comunidad de Pie de Gallo, Santa Rosa Jáuregui.



A través del reporte a la línea única de emergencias 911, por aparente explosión en una unidad de tipo autotanque, se activaron servicios de emergencia, seguridad y protección civil. pic.twitter.com/GUlo2t9Dww — Coordinación Municipal de Protección Civil Qro (@pcmqro) January 24, 2026

Tras el estruendo, vecinos de la zona reportaron una vibra y un fuerte ruido que llamó la atención, por lo que de inmediato alertaron a los servicios de emergencia mediante la línea 911.

Al arribar al lugar, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y elementos de Protección Civil y Bomberos confirmaron el fallecimiento de una persona en el sitio. Otra persona en estado grave fue atendida y trasladada a un hospital por las lesiones y quemaduras sufridas.

La explosión también dejó varios lesionados entre habitantes que se encontraban cerca del sitio del siniestro, quienes sufrieron diversos niveles de heridas derivadas del incidente, según testimonios de vecinos y reportes preliminares de emergencias.

Debido al riesgo generado por la explosión y las labores de los cuerpos de emergencia, las autoridades cerraron completamente la vialidad en el camino hacia Pie de Gallo, así como tramos de la carretera Querétaro–San Luis Potosí, para facilitar las tareas de control y evitar riesgos adicionales a la población.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro ya inició las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del accidente y deslindar responsabilidades, aunque hasta el momento no se ha informado si la pipa pertenecía a una empresa formal o si la operación del transporte del combustible contaba con la documentación correspondiente.

MSL