Marina del Pilar y Mario Delgado supervisan construcción de nuevas escuelas en Tijuana

El Gobierno de México y Baja California aseguran espacios para estudiantes de nivel medio superior y superior.

Con la visión de ampliar la continuidad escolar de las juventudes, al contar con preparatorias y universidades cerca de las colonias, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda supervisó junto al secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado Carrillo, las obras que se realizan en planteles de nivel superior y medio-superior.

El recorrido inició en el Colegio de Bachillerato Tecnológico y de Servicios (CBTis) 290, que beneficiará a 1,080 alumnos, con 12 aulas, laboratorios, cancha de usos múltiples, sala de maestros y estacionamiento.

El Gobierno de México y Baja California aseguran espacios para estudiantes de nivel medio superior y superior. ı Foto: Gobierno Baja California

“Hoy, a poco más de un año del inicio de esta gran administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podemos decir que hemos logrado la meta y tenemos a nuestros jóvenes con una preparatoria que queda cerca de sus casas”, señaló la mandataria.

Subrayó que este proyecto contribuirá a la formación de perfiles que responden a la demanda laboral y productiva de Baja California, en los ramos de semiconductores, inteligencia artificial y robótica, rubros tecnológicos que sitúan a la entidad como referente para las empresas globales.

Autoridades federales y estatales supervisan el avance de la segunda etapa en la Universidad Rosario Castellanos. ı Foto: Gobierno Baja California

El secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado Carrillo, recalcó que por muchos años hubo un rezago de espacios para estudios de nivel medio superior, lo que motivó a los gobiernos de la Cuarta Transformación a poner en marcha un plan integral para construir planteles nuevos y ampliar la capacidad de los existentes.

Destacó el apoyo del Gobierno de Baja California para que este esfuerzo sea posible en la entidad, donde en el presente ciclo escolar se tiene un registro de mil 200 estudiantes más en comparación con el periodo anterior.

La infraestructura educativa en Tijuana crece para atender la demanda en tecnología e inteligencia artificial. ı Foto: Gobierno Baja California

“Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto para este 2026 una nueva preparatoria aquí en Tijuana, otras ampliaciones, y también estamos revisando opciones en Mexicali para que todas y todos los jóvenes que quieran estudiar bachillerato tengan su lugar asegurado”, agregó Delgado Carrillo.

El recorrido continuó con la supervisión de obras en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, donde la gobernadora Marina del Pilar resaltó los avances palpables de la segunda etapa del proyecto, previo al regreso a clases en ese plantel. Los trabajos actuales corresponden al edificio 2, que constará de 40 aulas didácticas, sala de juicios orales y tres laboratorios.

Marina del Pilar y Mario Delgado recorren las nuevas instalaciones del CBTis 290 en la zona de Natura. ı Foto: Gobierno Baja California

“Es un sueño hecho realidad el poder tener una nueva universidad en el estado, y abatir el rezago de espacios en preparatorias que fue un proceso complejo, pero con el apoyo de la presidencia Claudia Sheinbaum y de Mario Delgado podemos decir que prácticamente logramos acabar con ese rezago”, concluyó.

