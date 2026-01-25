Hidalgo se integra al Consejo Mexicano del Turismo Social

La secretaria Elizabeth Quintanar Gómez formaliza la adhesión de Hidalgo a la Carta de Inclusión en Madrid.

Con México como país invitado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Hidalgo se convierte en un escaparate global donde brilla con identidad, diversidad y visión de futuro. Por ello, se sumó a la Carta de Inclusión, mediante su integración al Consejo Mexicano de Turismo Social, acción que reafirma su compromiso con una actividad responsable, incluyente y sostenible.

En el ámbito deportivo, la entidad será campamento base de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en el Mundial 2026. Este anuncio muestra que el estado posee infraestructura, talento y capacidad organizativa, fortalezas que lo colocan como un referente con potencial en turismo y deporte.

Hidalgo destaca su infraestructura deportiva como campamento base oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026. ı Foto: Gobierno Hidalgo

Bajo el liderazgo del gobernador Julio Menchaca Salazar y la representación de la secretaria de Turismo, Elizabeth Quintanar Gómez, se desplegó en Madrid una agenda estratégica que fortalece la presencia de Hidalgo en Europa y abre nuevas oportunidades de colaboración internacional.

Durante el tercer día de actividades, Hidalgo presentó su riqueza cultural, gastronómica y natural ante operadores turísticos, agencias internacionales y medios de comunicación. En este espacio, destacó el valor patrimonial de sus haciendas, la autenticidad de su cocina tradicional y la hospitalidad de su gente.

El stand de la entidad recibió la visita de la Secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, quien reiteró la coordinación entre el Gobierno de México y el estado para fortalecer la promoción conjunta de la marca país en el mundo.

