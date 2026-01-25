Liberan a cuatro hombres privados de la libertad en Mazatlán; grupo criminal los engañó con oferta de trabajo

Grupo criminal privó de la libertad a cuatro hombres, rescatados por autoridades en Mazatlán.

Cuatro hombres privados de la libertad fueron localizados y rescatados por autoridades federales y estatales, tras atender un reporte en el poblado de San Marcos, en Mazatlán, al sur de Sinaloa.

Según declaraciones de las víctimas, fueron retenidos en el inmueble por un grupo criminal, tras haber sido engañados con una oferta laboral.

El rescate ocurrió luego recibir un reporte de personas privadas de la libertad a través del C4i de Sinaloa, que movilizó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Fiscalía General y Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Tras recuperar la libertad, los cuatro civiles fueron trasladados a las instalación de la fiscalía estatal para las indagatorias correspondientes.

La operación cobra relevancia tras la localización con vida de la creadora de contenido Nicole Pardo Medina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, privada de la libertad el pasado 20 de enero en el fraccionamiento Isla Musalá, en Culiacán.

Tras informar la localización de la joven de 20 años, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa desactivó la ficha de búsqueda de Protocolo Alba, sin ofrecer más detalles sobre el estado de la tiktoker.

Horas antes, “La Nicholette” reapareció en un video en el que admitía trabajar para el grupo criminal “La Mayiza”, confesaba supuestas actividades ilegales y se refería al conflicto que la facción asociada a la familia de Ismael “El Mayo” Zambada mantiene con “Los Chapitos”, ala rival del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Un día después, la creadora de contenido reapareció en público durante una ceremonia religiosa en una iglesia de Culiacán para agradecer, entre lágrimas, “por tenerme en sus oraciones” y “por nunca perder la fe”.

🙏🏻⛪️”GRACIAS A TODOS POR TENERME EN SUS ORACIONES”, La joven Nichole Pardo, mejor conocida como “La Nicholette”, reapareció en una iglesia de Culiacán tras permanecer varios días privada de su libertad. pic.twitter.com/2auHvDopBa — TM Noticias (@TmNoticiass) January 25, 2026

