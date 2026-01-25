Oaxaca celebra jornada de revocación de mandato; gobernador asegura que ‘fortalece democracia’

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, participó en el ejercicio, el cual, dijo, "fortalece la democracia".

La ciudadanía de Oaxaca celebra este domingo una jornada electoral para decidir la revocación de mandato del titular del Ejecutivo estatal, Salomón Jara, un ejercicio que el mismo gobernador ha calificado como uno que “fortalece la democracia”.

Desde las 08:00 horas, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) declaró abiertas las casillas en los 25 distritos electorales del estado, para permitir a la ciudadanía participar en el ejercicio que definirá la continuidad de Jara Cruz en el cargo por otros tres años.

🗳️Inicia jornada de votación de la #RevocacióndeMandato en #Oaxaca. Las casillas estarán abiertas hasta las 18:00 horas. Consulta aquí https://t.co/vsCvWrdAYn el distrito local, municipio, sección electoral, tipo de casilla y el domicilio donde está instalada. pic.twitter.com/Xfx94c0ZUD — IEEPCO (@IEEPCO) January 25, 2026

De acuerdo con cifras del Instituto, dos mil 556 casillas son básicas y otras 259 son contiguas. Así, según la lista nominal, tres millones 132 mil 592 personas están convocadas a votar.

Para dar seguimiento a la jornada electoral, el IEEPCO instaló una Sesión Permanente, en donde informa sobre posibles incidencias y avances en el desarrollo de la votación.

#EnVivo | Sesión Permanente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de #Oaxaca (#IEEPCO) https://t.co/dMPbbrGvUn — IEEPCO (@IEEPCO) January 25, 2026

Por otro lado, el gobernador Salomón Jara, destacó que el ejercicio de este domingo fortalece la democracia en el estado, y llamó a la ciudadanía a participar.

Este domingo salimos a ejercer nuestro derecho al voto en la jornada electoral de Revocación de Mandato. Este es un ejercicio que fortalece nuestra democracia y reafirma los principios de nuestro movimiento Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, en la red social X



Este domingo, la ciudadanía oaxaqueña escoge entre que Salomón Jara deje el cargo o siga en él por los próximos tres años, con los cuales concluiría el periodo de seis años que mandata la Constitución estatal.

Sin embargo, para que el ejercicio sea vinculante, se requiere la participación de al menos 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal del estado.

🤔¿Sabes dónde se ubica tu casilla para la #RevocacióndeMandato?



📍🗳️Consulta aquí https://t.co/eVVeDhr0A4 el distrito local, municipio, sección electoral, tipo de casilla y el domicilio donde estará instalada. pic.twitter.com/PebbpqFB7F — IEEPCO (@IEEPCO) January 25, 2026

Las Constituciones de 16 estados ya han integrado la figura de revocación de mandato, por lo que se espera que este ejercicio se repita en otras entidades a lo largo del año. Sin embargo, no todos los estados han aprobado las leyes secundarias necesarias para que el proceso sea ejecutable por los ciudadanos.

De la misma forma, la presidenta Claudia Sheinbaum ha adelantado que ella también se someterá a la revocación de mandato.

Sin embargo, aún no hay una fecha clara para esto, pues aunque la ley indica que este proceso debe llevarse a cabo en agosto de 2028, la presidenta contempla adelantarlo a junio de 2027 para ahorrar costos.

