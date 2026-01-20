Consulta Revocatoria. Oaxaca hace historia

Nuevamente, Oaxaca hace historia y marca la ruta del movimiento de transformación en nuestro país. La decisión valiente del gobernador, Salomón Jara, de impulsar la consulta de Revocación de Mandato para darle el poder al pueblo, lo posiciona como el único en seguir los pasos del líder histórico de nuestro movimiento, Andrés Manuel López Obrador, quien en 2022 también se sometió a este mecanismo de participación popular.

En medio de un ambiente de polarización, tomar la decisión política no sólo de aceptar la consulta, sino de promoverla, es una muestra de congruencia con los principios del proyecto obradorista; pero, sobre todo, es un acto responsable frente al compromiso realizado al inicio de su mandato, cuando dio su palabra de respetar esta herramienta del pueblo para tomar en sus manos las riendas del futuro de Oaxaca.

No es una decisión sencilla, menos en Oaxaca, una tierra con una larga tradición de lucha, compleja y combativa, que mantiene una posición crítica y una exigencia permanente frente al quehacer de sus gobernantes. Oaxaca es la cuna de movimientos populares que han marcado el destino del país, protagonistas en las tres transformaciones de México y heredero de una tradición política comunitaria y de resistencia, enraizada en los valores de nuestros pueblos originarios.

El debate ha sido intenso y como era de esperarse, se ha hecho presente el más rancio conservadurismo que opera a nivel nacional, como los seguidores de Salinas Pliego, que ven la oportunidad de conseguir un golpe severo contra el gobierno estatal más obradorista del país y, de paso, fracturar al muy digno desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum; Lo que no deja de ser una paradoja es que supuestos aliados de la 4T como el PT, se sumen a esta estrategia poniendo en el centro sus rencores y aspiraciones personales.

Pero del otro lado están quienes apoyan el mandato de Salomón Jara, reconociendo que en Oaxaca se vive un auténtico proceso de transformación con un estilo propio: la Primavera Oaxaqueña, poniendo orden en las finanzas públicas, haciendo una inversión histórica en la política de bienestar y la obra social, recuperando la seguridad en las comunidades e impulsando el desarrollo de las 8 regiones del estado.

De cualquier forma, el debate por sí mismo ya es un avance, pues se fortalece la cultura democrática y se impulsa de manera auténtica el empoderamiento del pueblo en la definición de su futuro. Además, considero dos puntos centrales: la reivindicación de los principios del proyecto político de la 4T y el ejemplo que se proyecta hacia el resto de los estados gobernados por nuestro movimiento, como una invitación para que sigamos profundizando la transformación de la vida pública en todo México.

El próximo domingo 25 de enero viviremos una jornada histórica, en la que sin duda se tendrá una participación copiosa y seremos testigos de una verdadera fiesta cívica, pacífica y popular.

José Antonio Rueda

Dirigente de Unidad de las Izquierdas