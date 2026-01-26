Oaxaca ratifica a gobernador Salomón Jara tras jornada de Revocación de Mandato

En un ejercicio inédito en México, el pueblo de Oaxaca ratificó en el cargo al gobernador Salomón Jara Cruz durante la jornada de Revocación de Mandato, con diferencia ante quienes promovieron su destitución.

Durante un mensaje dirigido ante cientos de ciudadanas y ciudadanos reunidos a las afueras del Palacio de Gobierno, el mandatario estatal resaltó que, hasta las 22:00 horas del domingo, con el cómputo del 55 por ciento de las casillas, la participación ciudadana fue de 623 mil 864 personas, equivalente al 19.8 de la lista nominal. De ese total, el 58.31 por ciento de las y los participantes votó a favor de la continuidad de su administración.

Evento en el Palacio de Gobierno con motivo de la Revocación de Mandato Oaxaca. ı Foto: Cortesía

“Hoy Oaxaca tiene un gobierno con legitimidad renovada y eso nos compromete y obliga a trabajar más intensamente. Nuestro modelo de gobierno ratifica su compromiso con el bienestar del pueblo” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca



Este proceso marca un parteaguas en la historia democrática de México, al convertir a Oaxaca en la primera entidad federativa en la que la ciudadanía ejerce de manera directa el derecho a evaluar y decidir sobre la continuidad de su administración estatal. La jornada se desarrolló en un ambiente de paz, respeto, seguridad y normalidad democrática, lo que refuerza su carácter ejemplar.

Asimismo, la participación ciudadana fue fluida y, de confirmarse los datos finales, superaría la registrada en otros ejercicios nacionales de democracia participativa, como la consulta sobre el juicio a expresidentes, la revocación de mandato federal y las elecciones del Poder Judicial de la Federación.

“Este no es un triunfo político ni un logro personal, esta es una nueva victoria del pueblo y una gran hazaña colectiva. El pueblo ha decido ratificar su confianza en el proyecto político de la Primavera Oaxaqueña y ha expresado en las urnas un deseo de seguir construyendo las bases de la transformación en nuestro estado” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca



En este marco, el gobernador reconoció el trabajo logístico del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) por brindar toda la certeza y garantía de legalidad de este inédito proceso. “Tenemos certeza en el resultado, hay confianza en nuestro liderazgo, hay esperanza en el rumbo y tenemos Primavera Oaxaqueña para un gran rato”, añadió.

Finalmente, el titular del Poder Ejecutivo aseveró que inicia una nueva etapa en el gobierno de Oaxaca, en el cual se consolidarán acciones y políticas humanistas durante los próximos 3 años . “Vamos por más inversión, infraestructura y oportunidades. Vamos por más seguridad y bienestar social. Sigamos demostrando que esta Primavera Oaxaqueña seguirá floreciendo como un gobierno de territorio, popular y honesto”, expresó.

