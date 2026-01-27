Atacan a jefe de la policía en Culiacán al atender reporte de balacera; no fue herido | VIDEO

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Sinaloa, Alejandro Bravo Martínez, fue atacado por un grupo armado al que intentaba detener en atención a un reporte de detonaciones de arma de fuego, hechos por los cuales el funcionario no resultó herido, si bien otro policía sí fue lesionado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó, en un comunicado, que oficiales de la dependencia de seguridad de Culiacán acudieron al sector Aeropuerto para atender un reporte de detonaciones de arma de fuego. Entre los oficiales, viajaba el titular, Alejandro Bravo.

Los oficiales localizaron a los presuntos responsables de la balacera, quienes viajaban a bordo de un vehículo. Al intentar detenerlos, estos respondieron arrojando ponchallantas y detonando sus armas de fuego.

Las balas impactaron al vehículo donde viajaba el jefe policial de Culiacán, sin embargo, según informó la SSP, éste no resultó herido. No obstante, un policía que lo acompañaba sí sufrió lesiones.

🚨 De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el secretario de Seguridad, Alejandro Bravo Martínez, no resultó lesionado tras el ataque ocurrido la mañana de este martes en el aeropuerto del estado, aunque la unidad oficial en la que viajaba presentó impactos… pic.twitter.com/q1v5HEmbcw — Azucena Uresti (@azucenau) January 27, 2026

Se precisa que la unidad oficial en la que acudió el Secretario y misma que participó durante la persecución, presentó algunos impactos, sin que estos comprometieran su integridad física, encontrándose en buen estado de salud. Seguridad Pública Sinaloa



Asimismo, un elemento policial resultó lesionado por esquirlas; las lesiones no son de gravedad y recibe la atención médica correspondiente. Seguridad Pública Sinaloa



La SSP informó que el operativo culminó con la detención de los responsables, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Posteriormente, reportes de medios nacionales informaron que fueron cuatro las personas detenidas. Sin embargo, no se han precisado identidades ni los motivos de la balacera por la cual inició la persecución.

La SSP informó que reforzó la seguridad en Culiacán, ante éste y otros hechos delictivos registrados este martes.

La SSP informó que reforzó la seguridad en Culiacán, ante éste y otros hechos delictivos registrados este martes.

El escuadrón motorizado de la Policía Estatal Preventiva mantiene presencia en zonas comerciales y habitacionales de la ciudad capital.



