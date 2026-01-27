Marina resguarda aeronave fumigadora accidentada en campo agrícola de Los Mochis

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y de la Octava Zona Naval, brindaron apoyo perimetral a una aeronave tipo Cessna fumigadora que se desplomó en un campo agrícola en inmediaciones de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado oficial, el accidente ocurrió luego de que la aeronave, perteneciente a la Compañía Agrícola Ibarra, presentó un desperfecto en el motor, lo que provocó su caída. El piloto fue trasladado a un hospital privado para recibir atención médica especializada.

Al sitio también acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Protección Civil del municipio de Ahome, como parte de un operativo de coordinación interinstitucional para reforzar las labores de prevención y respuesta ante emergencias, así como para salvaguardar la integridad del personal y mantener un entorno seguro en la zona.

La Armada de México reiteró su compromiso de colaborar con autoridades federales, estatales y municipales, así como con el sector industrial, para fortalecer la cultura de protección civil, la atención de contingencias y la seguridad en instalaciones estratégicas del país.

De manera preliminar, se informó que el incidente ocurrió mientras la aeronave realizaba labores de fumigación agrícola en un predio ubicado en la zona rural del municipio de Ahome, conocida como Campo Cinco.

Tras el desplome, trabajadores del campo que se encontraban en el lugar auxiliaron al piloto en los primeros momentos, lo que permitió su pronta atención y traslado para recibir atención médica.

Las autoridades federales mantuvieron el resguardo del sitio con el objetivo de preservar la aeronave y facilitar las diligencias correspondientes por parte de las instancias competentes en materia de seguridad aérea, a fin de determinar las causas exactas del fallo mecánico.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas en tierra ni afectaciones a viviendas o infraestructura cercana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL