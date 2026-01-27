¿Qué le pasó al nieto de Lucha Villa, reportado como desaparecido y localizado?

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí emitió una alerta de búsqueda para poder localizar a Ismael Esqueda Miller, quien era buscado desde el lunes 26 de enero del 2026.

De acuerdo con la ficha, Ismael Esqueda es un hombre de 45 años de edad, con una estatura de 1.75 metros que fue visto por última vez en la Colonia Lomas 3ra Sección, en San Luis Potosí, S.L.P.

El nieto de la reconocida cantante vestía una playera de manga corta, camisa de forro tipo leñador color azul con cuadros rojos, pantalón de mezclilla, tenis, y dos pulseras de tela color amarillo y color negro respectivamente.

Ficha de búsqueda de Ismael Esqueda Miller ı Foto: Redes Sociales

Algunos medios locales señalaban que la desaparición de Ismael Esqueda Miller podría tratarse de un presunto secuestro; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Horas después de que se emitiera la ficha de búsqueda, su hermana, María Julia Esqueda compartió por medio de sus redes sociales que Ismael ya fue localizado.

Hasta el momento tanto las autoridades como los familiares no han dado a conocer más información sobre la posible causa de la desaparición de Ismael.

Localizan a Ismael Esqueda Miller ı Foto: Captura de pantalla

Ismael Esqueda Miller es hijo de Rosa Elena “Rosy” Miller, quien es una de las hijas de la cantante Lucha Villa, quien se alejó del ojo público debido a un daño neuronal derivado de una cirugía estética.

¿Quién es Lucha Villa?

Luz Elena Ruiz Beja, mejor conocida como Lucha Villa, nació en Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, en 1936 y es reconocida por ser una cantante del género ranchero y mariacho; que también se desempeñó como actriz mexicana.

La belleza de Lucha Villa le abrió paso para inciar su carrera como modelo en la década de los 60’s, y mientras formaba parte de las Dianas de Dillon, quien iba a interpretar una canción ranchera no se presentó, por lo que Luz Elena no dudó en tomar la oportunidad para lucir su potente voz en el escenario.

En 1997 Lucha Villa decidió alejarse del ojo público debido a que sufrió daño cerebral derivado de una cirugía estética que la llevó a convalecer e incluso estar en coma por varios días en el Hospital Muguerza de Monterrey, Nuevo León.

Como parte de las secuelas de la encefalopatía anoxoisquémica que sufrió Lucha Villa, actualmente permanece bajo el cuidado de sus hijas, pues sufre dificultades motrices, de memoria y del lenguaje que son permanentes.

Lucha Villa ı Foto: Especial

