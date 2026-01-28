70 mil viviendas nuevas para garantizar justicia social en Yucatán

Miles de familias yucatecas se benefician con el trabajo en equipo entre los tres niveles de gobierno, a través del Programa Nacional de Vivienda, con el que se construirán 70 mil viviendas nuevas en la entidad para seguir combatiendo la desigualdad e impartir justicia social a quienes más lo necesitan, con una inversión estimada de 42 mil millones de pesos.

Durante la entrega de las primeras casas construidas mediante la iniciativa Vivienda para el Bienestar en Yucatán, el Gobernador Joaquín Díaz Mena explicó que este es otro compromiso más cumplido y que, con las entregas de vivienda, también se generan resultados porque —dijo— así se gobierna: poniendo en el centro de las decisiones del Gobierno el bienestar de las y los ciudadanos.

Joaquín Díaz Mena afirmó que con la entrega de las primeras 64 viviendas y la liberación de escrituras del programa Vivienda para el Bienestar, numerosas familias dieron un paso que por años parecía inalcanzable: acceder a un hogar propio con certeza jurídica, tranquilidad y patrimonio para sus hijas e hijos.

Joaquín Díaz Mena detalló que el proyecto contempla 2,604 viviendas en desarrollo, de las cuales 304 ya están construidas, y señaló que esta estrategia apenas comienza, pero ya atiende rezagos acumulados desde hace años.

En ese contexto, Joaquín Díaz Mena agradeció a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, y al director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, por el apoyo destinado a Yucatán y a las y los yucatecos que podrán acceder a una vivienda digna.

“Me da más gusto y más emoción escuchar a nuestra secretaria, Edna Elena Vega Rangel, decir que el número de viviendas, que la meta para Yucatán, a la cual nos comprometimos en la campaña, eran 10 mil; cuando inició el gobierno nos comprometimos con 20 mil como meta, y que anuncie ella que nos vamos a 70 mil merece un fuerte aplauso”, expresó.

Además, Joaquín Díaz Mena explicó que 25 familias que estaban atrapadas en créditos impagables hoy reciben una solución y 20 familias más obtienen la liberación de escrituras, lo cual, enfatizó, también es justicia social.

Asimismo, añadió que, durante los gobiernos del pasado, la vivienda se convirtió en un privilegio para unos cuantos, ya que los precios subieron sin control, el mercado se desordenó y miles de familias quedaron fuera de la posibilidad de tener una vivienda en la ciudad de Mérida.

Incluso si tenían un crédito autorizado, no les alcanzaba para vivir dentro de la ciudad; por ello, tenían que alejarse a otros municipios. Tal situación, explicó, profundizó las desigualdades económicas y, por eso, hoy, aseguró, esa etapa quedó atrás.

“Hoy, con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hay un gobierno que tiene sensibilidad social, que camina junto a la gente, escucha y entiende las necesidades. El programa Vivienda para el Bienestar está pensado para trabajadoras y trabajadores que ganan uno o dos salarios mínimos. Esta política no se va a quedar solo en Mérida; esta política pública voltea a ver a los municipios del interior del estado; en varias ciudades, incluso del oriente y sur del estado, vamos a estar”, adelantó.

Por tal razón, el mandatario agradeció a la Presidenta de México su sensibilidad y respaldo hacia Yucatán y su gente, ya que gracias a eso se logran metas como las que hoy benefician a muchas personas.

En su turno, Vega Rangel resaltó que Mérida es testigo de algo que durante mucho tiempo se le negó a la gente: la posibilidad de tener un hogar porque —aseguró— en los gobiernos neoliberales dejó de verse como un derecho para convertirse en un negocio.

“En Yucatán, hoy 109 familias pueden dormir tranquilas sabiendo que su casa ya es suya, que ese esfuerzo valió la pena y que nadie se las puede quitar. En Yucatán este compromiso ya se refleja en los hechos: la meta sexenal es de 70 mil nuevas viviendas y no es dato menor. Todo esto es posible aquí en Yucatán gracias al gran apoyo del Gobernador y a la contribución de las y los presidentes municipales”, informó.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que tanto en Yucatán como en el resto del país hay un déficit de vivienda, ya que durante 36 años de administraciones neoliberales se construyeron casas pequeñas en lugares alejados, sin infraestructura y con créditos impagables

Por ello, al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se estableció la meta de construir viviendas dignas y reducir deudas para la gente que más lo necesita, y ello se ha logrado, dijo, gracias al trabajo en equipo y a la reestructuración de los esquemas de adquisición y de construcción.

“Vamos muy bien; hemos iniciado ya la construcción de vivienda. Se están entregando viviendas de las que se iniciaron el año pasado. Este es un ejemplo. Ahora mismo estamos construyendo en Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Ticul, Progreso y Valladolid”, señaló.

Previo a esta ceremonia de entrega de viviendas, el Gobernador encabezó un enlace remoto durante la conferencia de prensa mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde reiteró la disposición de su Gobierno para seguir trabajando en conjunto, a fin de combatir la desigualdad e impulsar el bienestar compartido para todas las personas que más lo necesitan.

Finalmente, los titulares de Sedatu e Infonavit, acompañados del Gobernador Díaz Mena, realizaron recorridos de supervisión por los desarrollos de Vivienda para el Bienestar “Cuxtal” y “Punta Cruz Eco”, en el municipio de Mérida.

Participaron en este evento la beneficiaria del Infonavit en la entrega de vivienda, Carla Pech Rejón; la beneficiaria de Solución Integral, Norma Beatriz Arana Alpuche; la beneficiaria de Cancelación de Hipoteca, Gina Patricia Aragón Noh; y la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada.

