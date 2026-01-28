Gobierno de CSP entrega primeras 64 viviendas en Yucatán; meta es de 70 mil

El Gobierno Federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum entregó este miércoles las primeras 64 viviendas de las 70 mil que se tienen planificadas para el sexenio en curso en Yucatán.

Vía remota, desde Palacio Nacional en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Yucatán, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, recordó que la meta inicial era de 19 mil 500 hogares para esta entidad, pero ahora se tiene proyectada la construcción de 70 mil, de las cuales diez mil partirán de la Comisión Nacional de Vivienda, mientras que el resto de 60 mil por parte del Infonavit.

Especificó que los trabajos ya se encuentran al 53.3 por ciento de avance, puesto que 37 mil 307 viviendas ya están aprobadas con contratos.

El monto de la inversión asciende a los 42 mil millones de pesos y se espera que genere 210 mil empleos directos y 315 mil indirectos.

Aunado a esto, comentó, también se apoyará a la población con seis mil escrituras y 136 mil 436 mejoramientos en las condiciones de crédito.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dijo que a partir de ahora y hasta agosto de este 2026 se concluirá uno de los desarrollos de dos mil 600 viviendas, de las que 134 serán entregadas de manera mensual.

