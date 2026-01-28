Delfina Gómez inaugura en Edomex el Cross Dock más grande de América Latina de Mercado Libre.

Como parte de la estrategia de atracción de inversiones del Gobierno del Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró el Centro Logístico Cross Dock de la empresa multinacional MercadoLibre en Cuautitlán Izcalli, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos (140 millones de dólares).

“Aquí, en Cuautitlán Izcalli, se confirma el gran potencial del Estado de México como destino de inversiones y como puente para la distribución nacional”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La Mandataria mexiquense destacó que en la entidad operan 389 Centros de Distribución (CEDIS), lo que coloca al Estado de México en el primer lugar nacional, con una participación del 13 por ciento, y una generación de empleo para más de 699 mil mexiquenses.

En materia de inversión, de septiembre de 2023 a diciembre de 2025, el Estado de México captó 148 mil 848 millones de pesos de inversión nacional, mientras que la inversión extranjera alcanzó 12 mil 206 millones de dólares.

La Gobernadora Delfina Gómez reconoció a los directivos de Mercado Libre por la confianza de invertir en el 2025 en el territorio mexiquense más de 650 millones de dólares, alcanzando ya más de 15 mil empleos en la entidad, aprovechando con ello, las ventajas logísticas y las facilidades para ampliar sus operaciones.

Con mucha emoción, hoy inauguramos el Cross Dock de Mercado Libre, en #CuautitlánIzcalli, el más grande en América Latina y que sumará 5 mil nuevos empleos.

— Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) January 28, 2026

“En los gobiernos de la transformación alentamos las inversiones productivas porque impulsan el crecimiento económico, la generación de empleos y el bienestar social”, afirmó.

La Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, subrayó que este centro logístico de última generación operará como eje distribuidor para el Estado de México y el resto del país, gracias a su conectividad con la autopista México–Laredo, el corredor industrial Toluca–Atlacomulco, el ferrocarril de carga y la cercanía estratégica con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Por su parte, David Geisen, Director General de Mercado Libre México y Senior Vicepresident de Commerce para Hispanos, informó que este centro es el Cross Dock más grande de América Latina de la empresa, con una capacidad operativa de 80 mil metros cuadrados y la posibilidad de procesar hasta 600 mil paquetes diarios, lo que permitirá generar más de mil empleos y fortalecer al Estado de México como un nodo clave del comercio electrónico nacional.

Este nuevo Centro Logístico refrenda el compromiso del Gobierno del Estado de México con el crecimiento económico y la generación de empleos en beneficio de las familias mexiquenses.

En la inauguración participaron Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo; Juan Hugo de la Rosa, Secretario de Movilidad; Luis Daniel Serrano Palacios, Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, y directivos de Mercado Libre.

