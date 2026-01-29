Nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas consolida liderazgo logístico de Tamaulipas: Ninfa Cantú

La inauguración de la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto al gobernador Américo Villarreal Anaya, reafirma el papel estratégico de Tamaulipas y de Nuevo Laredo como el principal eje del comercio exterior y la seguridad económica del país, destacó la secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar.

Durante una entrevista, la secretaria subrayó que la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tamaulipas y su acompañamiento al gobernador Américo Villarreal en este proyecto estratégico reflejan un respaldo firme al estado y a una visión de desarrollo basada en la infraestructura, la legalidad y el fortalecimiento institucional.

Cantú Deándar resaltó que esta infraestructura, resultado de una inversión histórica de 4 mil millones de pesos, fortalece la soberanía fiscal, la eficiencia logística y la competitividad de la frontera norte, en un contexto clave para México como es la consolidación del T-MEC y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

“La instalación de la ANAM en Nuevo Laredo cambia de fondo la escala, la velocidad y la certeza con la que opera el comercio exterior del país, al agilizar la toma de decisiones, modernizar procesos y fortalecer la coordinación interinstitucional, lo que se traducirá en menores tiempos de despacho, mayor trazabilidad de las operaciones y mejores condiciones laborales para el personal aduanero, elevando la productividad aduanera del país”.

Destacó que, en el último reporte del INEGI, Tamaulipas acumuló 27,871 millones de dólares en exportaciones, mientras que las aduanas fronterizas del estado recaudaron el 62.3 % del total de la frontera del país, destacando la participación de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa; y en las aduanas marítimas, el 7.3 % del total.

De cara a 2026, la secretaria de Economía anticipó resultados concretos para el bienestar de las y los tamaulipecos, entre los que destacan una mayor generación de empleo directo e indirecto en sectores como logística, transporte, servicios especializados y cadenas de suministro; un incremento en la inversión productiva asociada al nearshoring, centros de distribución y parques industriales; así como un crecimiento sostenido del movimiento logístico, con flujos comerciales más ágiles y costos operativos más competitivos.

JVR