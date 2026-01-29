Sergio Torres, diputado de MC y baleado en Sinaloa, es trasladado a otro hospital | VIDEO

El diputado de Movimiento Ciudadano Sergio Torres fue trasladado este jueves de una clínica privada a otro hospital para recibir atención médica especializada, en medio de un fuerte operativo de seguridad en Culiacán, Sinaloa.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, quienes resguardaron la movilización y reforzaron la vigilancia en la zona donde se efectuó el traslado médico.

🚨Reportan traslado de Sergio Torres a otra clínica para continuar con su atención médica, tras el ataque armado que sufrió junto a la diputada Elizabeth Montoya.



El movimiento se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad.



Este mismo día, el gobernador Rubén Rocha Moya, acudió a las clínicas donde se encontraban internados los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres, para dar seguimiento al estado de salud de ambos.

Rubén Rocha Moya dijo que el estado de salud de Sergio Torres era grave pero estable.

Este miércoles, personas armadas emboscaron y atacaron a balazos al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local Sergio Torres, y a Elizabeth Montoya Ojeda, también legisladora, en la colonia Centro de Culiacán, por lo que fueron trasladados a un hospital para ser atendidos de las lesiones que sufrieron.

