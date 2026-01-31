Dan 37 mmdp para obras y proyectos hídricos y sociales

Efraín Morales, titular de Conagua, ayer, en conferencia al anunciar los programas hídricos para la entidad.

El estado de Baja California recibirá a lo largo del sexenio una inversión de 37 mil millones de pesos del Gobierno Federal para la realización de diversas obras y proyectos. En su visita al estado, la Presidenta Claudia Sheinbaum precisó que dicho recurso es independiente a las inversiones de los programas sociales que ya se destinan a la población.

“Entonces es una inversión muy importante de trabajo conjunto con la gobernadora Marina del Pilar, el Gobierno de México y algunas obras que iniciaron en el periodo del presidente López Obrador”, mencionó.

En cuanto a los proyectos hídricos, el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, expuso que se invertirán 16 mil 700 millones de pesos en la entidad. De estos, cinco mil millones de pesos serán para el programa de tecnificación de riego a más de 10 mil hectáreas agrícolas.

Al ahondar en el saneamiento del Río Tijuana —tarea acordada con el gobierno de EU— mencionó que se han construido colectores, plantas de bombeo y se reforzarán plantas de tratamiento que recibirán una inversión federal de mil 700 millones de pesos.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, reportó que las obras a realizarse en el estado requerirán una inversión de 21 mil 419 millones de pesos.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, adelantó detalles del Plan de Justicia para los trabajadores agrícolas de San Quintín, como parte del compromiso presidencial por mejorar las condiciones de trabajo, desde julio del 2025 realizaron visitas y trazaron un plan con nueve ejes que atenderán las necesidades de la población.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, extendió un agradecimiento a la Presidenta por el apoyo brindado al estado por medio del desarrollo de diversos proyectos federales que han abonado a garantizar el abasto de agua potable, de energía y otros rubros.