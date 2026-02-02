Detienen a hijo de la alcaldesa de San Quintín, BC, por agredir a manifestantes durante protesta | VIDEO

Erick Massid, hijo de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, fue detenido por policías municipales luego de presuntamente agredir a manifestantes que mantenían bloqueadas las oficinas municipales, en protesta por presuntas omisiones y actos de corrupción en distintas áreas del ayuntamiento.
De acuerdo con medios locales, el joven llegó al lugar en aparente estado de ebriedad y golpeó a cuatro personas, entre ellas una líder del movimiento que encabeza las manifestaciones.
Testigos señalaron que además de las agresiones físicas, el implicado lanzó amenazas verbales y advirtió: “mañana vengo más bravo”.
Tras los hechos, elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana procedieron a su detención y traslado a la estación contigua, mientras que Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a las personas lesionadas.
De manera preliminar, trascendió que el detenido fue procesado por el delito de lesiones, motivo por el cual la Fiscalía abrió una carpeta de investigación.
Asimismo, se espera que en las próximas horas se entreguen los resultados del examen toxicológico correspondiente.
Por su parte, la presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano, aseguró que no intervendrá en el proceso legal y que permitirá que las autoridades actúen conforme a derecho.
Mi cargo no otorga privilegios a nadie. Desde el ámbito de mi competencia actuaré con imparcialidad y con pleno respeto a las instituciones, permitiendo que las dirigencias jurídicas sigan su curso conforme a derechoMiriam Cano, presidenta municipal de San Quintín
