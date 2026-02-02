Indagan pleito entre familias en ataque en Temoac

El edil de Temoac, Valentín Lavín, en un evento político de marzo de 2025.

El fiscal general de Justicia de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró que en el caso del ataque armado en contra del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, se agotarán todas las líneas de investigación.

“La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer los hechos en los que resultó agredido el presidente de Temoac, confirmamos este asunto ayer y reafirmamos el compromiso de la Fiscalía de agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos”, expresó el fiscal.

El Tip: El estado de salud de Valentín Lavín Romero se reporta como estable debido al roce de una bala en su cadera; además, el político está bajo vigilancia permanente.

Lo anterior, luego de que algunas personas cercanas al edil afirmaron que detrás de la agresión se encuentra la lucha que libran dos familias por el poder en ese municipio, de cuya disputa se cuentan dos muertos en los últimos dos meses.

TE RECOMENDAMOS: Guerrero Amenazan con bloqueo en la Autopista del Sol este lunes 2 de febrero

En entrevista con medios locales, el fiscal no descartó que se trate de un ataque directo contra el edil, pero aseguró que conforme avancen las investigaciones se informará al respecto.

Lo que sí confirmó el fiscal fue que los atacantes usaron un arma calibre nueve milímetros, conforme con los 10 casquillos levantados por personal de Servicios Periciales en un radio de 100 metros, aproximadamente.

10 casquillos hallaron las autoridades luego del ataque al edil de Temoac, Morelos

El ataque contra el edil ocurrió el pasado 31 de enero mientras circulaba por la carretera México–Oaxaca, a la altura del poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco. De acuerdo con las autoridades, el edil se encuentra fuera de peligro.

El alcalde militante del Partido Verde Ecologista de México, viajaba a bordo de una camioneta acompañado de su esposa y sin escoltas, cuando de pronto sujetos en una moto abrieron fuego cuando el funcionario pasaba frente a la gasolinera El Faro.