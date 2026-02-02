Inicia primera fase de atención en Hospital de Gineco Pediatría de Ciudad del Carmen, Campeche

El Hospital de Gineco Pediatría No. 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad del Carmen, Campeche, inició el 1 de febrero su primera fase de atención médica, al recibir a sus primeros 20 pacientes y expedir las primeras recetas, en el marco del 83 aniversario de la institución.

La titular del IMSS en Campeche, Flor Irene Rodríguez Melo, informó que, tras concluir los trabajos de construcción y rehabilitación, el hospital comenzó operaciones en consulta externa con cuatro especialidades: Ginecología, Obstetricia, Pediatría y Cirugía Pediátrica.

La unidad médica beneficiará a una población estimada de 341 mil 182 derechohabientes y brindará servicios de manera gradual hasta cubrir 12 especialidades enfocadas en la salud materno-infantil, lo que representa una ampliación significativa de la capacidad médica en la región.

La agenda médica abrió a las 8:00 horas con la atención de la primera paciente, Ana María, quien acudió acompañada de su esposo e hija. A su llegada, fue recibida por personal de diversas áreas del hospital. También destacó el caso de Jazmín, quien llevó a su hijo a consulta pediátrica y señaló que ahora podrán recibir atención especializada sin necesidad de trasladarse a otras entidades.

El Hospital de Gineco Pediatría No. 15 contará con 74 camas, de las cuales 38 son hospitalarias y 36 no censables, además de tres quirófanos centrales. Para su operación se proyecta una plantilla de 858 trabajadores de distintas categorías.

Entre el equipamiento que comenzó a operar se encuentran los servicios de ultrasonido, rayos X y laboratorio clínico, fundamentales para el diagnóstico oportuno.

Autoridades delegacionales, directivos del hospital y personal de distintas áreas supervisaron los procesos médico-administrativos desde el inicio de operaciones. Enfermería, Atención al Derechohabiente, Farmacia, Trabajo Social, Nutrición, Informática, Conservación y la Jefatura de Prestaciones Médicas iniciaron labores bajo los protocolos establecidos.

Con esta obra, el IMSS refuerza la infraestructura de salud en Campeche y consolida su capacidad de atención en servicios especializados ‘materno-infantiles’, en beneficio de trabajadores y sus familias.

