Mara Lezama y Ana Paty Peralta entregan 70 patrullas equipadas con alta tecnología en Cancún

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones policiacas, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, entregaron 70 nuevas unidades que se suman a las tareas de seguridad en Cancún, durante un evento realizado en el Malecón Tajamar.

El nuevo parque vehicular está conformado por 40 vehículos tipo SUV para operativos especiales, 20 pick up 4x4 para zonas de difícil acceso y 10 cuatrimotos, unidades que permitirán mejorar la movilidad, la cobertura territorial y la reacción oportuna de la policía en zonas urbanas y de difícil acceso.

Las unidades tienen 6 cámaras, 4 externas y 2 internas, con sistema de reconocimiento facial y lector de placas, además están equipadas con una lap top de uso rudo y alto rendimiento para el acceso inmediato a información de las bases de datos oficiales.

Acompañada de la presidenta municipal Ana Paty Peralta, la Gobernadora subrayó que desde el inicio de este gobierno humanista con corazón feminista se refrenda “el compromiso profundo que tenemos con la tranquilidad de las familias cancunenses; con quienes diariamente salen a trabajar, con quienes reciben al turismo que sostiene la economía local y con quienes confían en que este gobierno actúe con responsabilidad, con honestidad y con resultados”.

Señaló que la seguridad es la principal función del Estado, al ser la base para el ejercicio pleno de las libertades, el desarrollo económico y la vida en comunidad. “Cuando el Estado protege a las personas, protege también la paz social, el orden democrático y la confianza entre ciudadanos. Por eso, ejercer la seguridad no es un acto de fuerza, sino un acto de responsabilidad pública: es la obligación irrenunciable de prevenir el delito, hacer cumplir la ley y asegurar que cada persona pueda vivir, trabajar y transitar con dignidad y tranquilidad”, añadió Mara Lezama.

Aseguró que esa es la razón por la que se trabaja todos los días, 24/7, en el compromiso de atender los orígenes de las violencias, en la construcción de paz, pero fundamentalmente en la prevención del delito.

“Cada peso del pueblo regresa al pueblo convertido en seguridad, orden y confianza”, expresó la Gobernadora, al afirmar que esta inversión responde al crecimiento de Cancún y a su vocación turística, apostando por la tecnología, la profesionalización policial y una estrategia integral de seguridad, considerando que será la puerta de entrada al Mundial2026.

La Gobernadora también reconoció la labor de las y los policías, destacando su valentía y compromiso, y aseguró que ahora cuentan con mejores herramientas para desempeñar su misión con dignidad y responsabilidad. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en la construcción de la paz, resaltando que la denuncia es un acto de responsabilidad social que salva vidas y fortalece la paz.

Finalmente, reiteró que el gobierno del estado continuará trabajando sin titubeos para garantizar la tranquilidad en Quintana Roo, con firmeza, autoridad y compromiso, al sostener que la paz se defiende y el Estado tiene la obligación de hacerla valer.

Previamente, la presidenta Ana Paty Peralta afirmó que este es un día histórico para el municipio, porque se trabaja de forma coordinada en la estrategia de construcción de paz. Añadió que las nuevas patrullas cuentan con herramientas para cuidar a las y los ciudadanos, con equipo inteligente y sistemas interconectados al C2 y al C5.

Atestiguaron esta entrega el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres; el diputado Jorge Sanén Cervantes, en representación del Congreso del Estado; el magistrado Omar Landeros Rosado, en representación del Poder Judicial; el General Fidel Mondragón Rivero, comandante de la 34ª Zona Militar; Rebeca Ramos Mejía, en representación de la Fiscalía General del Estado; Jaime Padilla Barrientos, secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez; regidora Susana González, en representación de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Policía Preventiva del ayuntamiento de Benito Juárez, y Pablo Gutiérrez Hernández, secretario general del Ayuntamiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR