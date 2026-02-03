Percepción de inseguridad crece hasta 34.6% en urbes de Sonora

La situación de violencia que atraviesa el estado de Sonora, encabezado por el morenista Alfonso Durazo, se vio reflejada en la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), realizada por el Inegi, ya que las ciudades de Hermosillo, Nogales y Ciudad Obregón tuvieron un incremento en la percepción de inseguridad al comparar el cuarto trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025.

El ejercicio reveló que el mayor aumento porcentual de población que dice sentirse inseguro de vivir en su ciudad se registró en Hermosillo, la capital del estado, ya que las cifras pasaron de 45.3 a 61.0 por ciento, lo que representa un incremento de 34.6 por ciento en un año.

254 homicidios dolosos registrados en Hermosillo durante 2025

De acuerdo con cifras del Comité Ciudadano por la Seguridad Pública en Sonora, la ciudad tuvo un incremento de 60 por ciento en el delito de homicidios dolosos, ya que pasó de tener 153 en el año 2024 a 254 en el 2025, aunque en los últimos dos meses del año pasado mostró una reducción en el número de crímenes.

En el caso de Ciudad Obregón, la segunda urbe más poblada de la entidad y cabecera del municipio de Cajeme, la percepción de inseguridad pasó de 69.4 a 88.0 por ciento, lo que representa un aumento de 26.8 por ciento en el último año.

En esta ciudad se registraron varios hechos violentos en las últimas dos semanas en distintas colonias, que dejó seis personas asesinadas y una más herida de bala. Uno de los hechos se registró la noche del pasado 26 de enero, cuando en la colonia Beltrones se localizó el cadáver desmembrado de una persona, cuya identidad se desconoce.

En tanto en la ciudad de Nogales tuvo un incremento de inseguridad de 16.2 por ciento, ya que los casos pasaron de 38.7 en el cuatro trimestre de 2024 a 45.0 por ciento en igual periodo, pero de 2025.

En entrevista con La Razón el vocero del Comité Ciudadano de Seguridad en Sonora, Marco Paz Pellat, dijo que las detenciones recientes de los principales generadores de violencia impactan en la percepción de inseguridad de los habitantes.

“Últimamente ha habido muchas detenciones y eso puede de alguna forma impactar. En el caso de Sonora, las tres ciudades tuvieron incremento de acuerdo con la última medición que se hizo en septiembre. Esta medición que se hace en las zonas urbanas a mayores de 18 años, y en el caso de Sonora, se hace en Nogales, Hermosillo y Cajeme, pues tuvo un incremento en las tres ciudades”, dijo.

Paz Pella agregó que “desafortunadamente” en el caso de Cajeme, otra vez se ubica dentro de las ciudades con mayor nivel de percepción de inseguridad, ya que prácticamente nueve de cada diez cajemenses se sienten inseguros, mientras que Hermosillo tuvo un retroceso respecto al 2021, después de ir mejorando en la percepción de inseguridad.

Explicó que en la capital del estado, al comparar el tercer y cuarto trimestre de 2025, se incrementó de 13.5 puntos porcentuales la percepción de inseguridad, con lo cual es la cifra más alta desde septiembre de 2021.

“El incremento registrado de septiembre a diciembre de 2025 es el más alto desde que se tiene registro (13.5 puntos porcentuales). Y comparado con el resto del país, fue la segunda ciudad con mayor crecimiento, después de Mazatlán”, dijo.

Añadió que este incremento en la percepción de inseguridad se da en un contexto donde en los últimos meses los delitos de alto impacto como el homicidio doloso y la desaparición forzada de personas se ha incrementado en el municipio, y donde en 2025 se alcanzaron cifras históricamente altas en ambos delitos.