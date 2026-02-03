SEP Hidalgo

Preinscripciones Hidalgo: ¿Cómo y cuándo realizarlas para secundaria?

Así se puede realizar el proceso de preinscripción para secundaria en Hidalgo

Preinscripciones en línea SEP Hidalgo
Preinscripciones en línea SEP Hidalgo Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

Las y los estudiantes de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2026-2027 podrán realizar el proceso de preinscripción para escuelas públicas de Hidalgo a nivel preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con la convoctoria para el proceso de preinscripción estará disponible para las y los alumno de nuevo ingreso de secundaria, y este trámite deberá hacerse en línea.

El proceso de preinscripción estará disponible en la página web oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Hidalgo, y estará dispinible para algunos Centros de Trabajo.

TE RECOMENDAMOS:
Preinscripciones en línea Puebla
Puebla

Preinscripciones Puebla: ¿Cómo y cuándo realizarlas para preescolar y primaria?

Preinscripciones en línea SEP Hidalgo
Preinscripciones en línea SEP Hidalgo ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo y cuándo realizar la preinscripción para secundaria en Hidalgo?

Las preinscripciones en línea estarán disponibles del 3 al 15 de febrero del 2026, y para poder llevar a cabo el proceso se requiere contar con la CURP de la o el estudiante y la CURP del padre, madre o tutor.

En caso de que la o el estudiante tengan hermanos inscritos en la escuela solicitada también se requiere su CURP, además de los siguientes documentos en formato digital:

  • Acta de nacimiento de la o el alumno, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor.
  • Constancia laboral con domicilio y horario en caso de que la escuela solicitada esté cerca del trabajo.
  • Acta de nacimiento del hermano en caso de tener hermano en la escuela que solicita.

En caso de que los documentos no sean anexados en formato JPG o PDF, el registro se considerará como incompleto, por lo que no se le asignará un numero de folio para la o el estudiante.

Las instituciones educativas que cuenten con demanda tomarán a consideración los recursos materiales y humanos, así como la disponibilidad de espacios, para los que se aplicarán criterios de asignación.

Preinscripciones en línea SEP Hidalgo
Preinscripciones en línea SEP Hidalgo ı Foto: Captura de pantalla

El registro de preinscripción está disponible para los Centros de Trabajo que inicien de la siguiente manera:

  • 13OJN
  • 13NJN
  • 13EJN
  • 13DML
  • 13PJN
  • 13PPR
  • 13PES

Después de hacer el registro en lónea se debe acudir a la escuela para poder realizar la preinscricpción al primer grado de secundaria, y para esto las y los estudiantes deben ser menores de 15 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2026.

En caso de ser mayores de 15 años y menores de 16 años de edad, las y los estudiantes únicamente podrán realizar el proceso de preinscripción a una telesecundaria pública.

Los resultados del proceso de preinscripción podrán consultarse a partir del 15 de julio del 2026, por lo que se debe contar con el folio de preinscripción y CURP para poder ingresarlo a la página web oficial de la SEP Hidalgo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Layda Sansores, encabeza el Gobierno de Campeche.
Administración estatal reitera su compromiso con la legalidad

Gobierno de Campeche señala a diputado Antonio Jiménez como responsable de tensión y división de Morena en Congreso