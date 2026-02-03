Preinscripciones Hidalgo: ¿Cómo y cuándo realizarlas para secundaria?

Las y los estudiantes de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2026-2027 podrán realizar el proceso de preinscripción para escuelas públicas de Hidalgo a nivel preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con la convoctoria para el proceso de preinscripción estará disponible para las y los alumno de nuevo ingreso de secundaria, y este trámite deberá hacerse en línea.

El proceso de preinscripción estará disponible en la página web oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Hidalgo, y estará dispinible para algunos Centros de Trabajo.

Preinscripciones en línea SEP Hidalgo ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo y cuándo realizar la preinscripción para secundaria en Hidalgo?

Las preinscripciones en línea estarán disponibles del 3 al 15 de febrero del 2026, y para poder llevar a cabo el proceso se requiere contar con la CURP de la o el estudiante y la CURP del padre, madre o tutor.

En caso de que la o el estudiante tengan hermanos inscritos en la escuela solicitada también se requiere su CURP, además de los siguientes documentos en formato digital:

Acta de nacimiento de la o el alumno, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor.

Constancia laboral con domicilio y horario en caso de que la escuela solicitada esté cerca del trabajo.

Acta de nacimiento del hermano en caso de tener hermano en la escuela que solicita.

En caso de que los documentos no sean anexados en formato JPG o PDF, el registro se considerará como incompleto, por lo que no se le asignará un numero de folio para la o el estudiante.

Las instituciones educativas que cuenten con demanda tomarán a consideración los recursos materiales y humanos, así como la disponibilidad de espacios, para los que se aplicarán criterios de asignación.

Preinscripciones en línea SEP Hidalgo ı Foto: Captura de pantalla

El registro de preinscripción está disponible para los Centros de Trabajo que inicien de la siguiente manera:

13OJN

13NJN

13EJN

13DML

13PJN

13PPR

13PES

Después de hacer el registro en lónea se debe acudir a la escuela para poder realizar la preinscricpción al primer grado de secundaria, y para esto las y los estudiantes deben ser menores de 15 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2026.

En caso de ser mayores de 15 años y menores de 16 años de edad, las y los estudiantes únicamente podrán realizar el proceso de preinscripción a una telesecundaria pública.

Los resultados del proceso de preinscripción podrán consultarse a partir del 15 de julio del 2026, por lo que se debe contar con el folio de preinscripción y CURP para poder ingresarlo a la página web oficial de la SEP Hidalgo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.