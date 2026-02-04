Con Salomón Jara, Oaxaca protege la riqueza natural con gestión de residuos, cuidado del aire y agua

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, Karime Unda Harp resaltó, durante la Glosa del Tercer Informe del Gobernador Salomón Jara Cruz, que la Primavera Oaxaqueña realiza acciones en la gestión de residuos sólidos, cuidado de la calidad del aire, biodiversidad y acción climática.

Señaló que, uno de los avances más significativos es el fortalecimiento del Programa Obligatorio de Verificación Vehicular (POVV), que al 30 de septiembre de 2025, presentó el cumplimiento cerca de 98 mil personas propietarias de unidades de motor, cifra nunca antes obtenida.

“La visión del Gobernador Salomón Jara Cruz ha colocado al medio ambiente como eje transversal de desarrollo, asumiendo con decisión el compromiso de la defensa del patrimonio natural, a partir de la construcción de un futuro sustentable y articulado a la participación de municipios, núcleos agrarios, sector privado y ciudadanía”, refirió ante integrantes de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías, Sostenibilidad y Cambio Climático de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado.

En este sentido, el Gobierno del Estado atendió una crisis ambiental heredada, a través del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), con una inversión de 54.56 millones de pesos se construyó la Celda de Disposición Final y su Camino de Acceso en San Pedro Totolápam.

Con 30.6 millones de pesos se inicia el trabajo de la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Santa Cruz Xoxocotlán; las cuales manejan el 86 por ciento de desechos de la Zona Metropolitana de la ciudad de Oaxaca a favor de 434 mil personas de ocho municipios.

En los ríos Atoyac y Salado se efectuaron acciones de captación hídrica mediante 82.6 kilómetros de zanjas trinchera, que permiten infiltrar más de 10 millones de litros de agua por evento de lluvia. También se llevaron a cabo dos sesiones interinstitucionales con la participación de 450 autoridades municipales y agrarias, así como, emitió 20 informes en cumplimiento a la sentencia de amparo y recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Cabe mencionar que se concretó la firma de un Convenio de Coordinación interinstitucional y la creación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación para la gestión de los recursos hídricos y la protección del río Los Perros, en el Istmo de Tehuantepec.

Uno de los instrumentos territoriales más sólidos de esta dependencia son las Caravanas del Medio Ambiente “Layú Stidu” (“Nuestra Tierra”, en zapoteco), que promueven la cultura de corresponsabilidad para el cumplimiento de 164 compromisos adquiridos por autoridades de 23 municipios.

En cuanto a la política pública de Áreas Naturales Protegidas estatales, se realizaron cuatro reforestaciones dentro del Parque Estatal “Cerro del Fortín”, en las que se plantaron 1 mil 801 ejemplares de siete especies nativas en seis hectáreas, la restauración de suelos en 7.5 hectáreas y la rehabilitación de una cisterna.

En tanto, se hicieron dos reforestaciones en la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida “El Crestón”, donde se sembraron 620 ejemplares de cuatro especies en dos hectáreas.

Mientras que el aprendizaje se fortaleció con la creación de tres Centros de Educación e Interpretación Ambiental, ubicados en Oaxaca de Juárez, Santiago Pinotepa Nacional y San Juan Bautista Tuxtepec. También, ocho grupos de la Red de Monitoreo y Aviturismo Comunitario de Oaxaca “Nandaa ñu’u” (Los que cuidan la tierra en mixteco) consolidaron la promoción del conocimiento científico y turismo sostenible en las comunidades.

