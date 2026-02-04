Detienen a Gerardo Cortés Caballero, exalcalde de Cuautempan, tras operativo en Tlaxcala

Un operativo de inteligencia interinstitucional permitió la detención de Gerardo Cortés Caballero, expresidente municipal de Cuautempan, Puebla, quien era buscado por autoridades estatales desde 2025.

La acción fue encabezada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en coordinación con la Fiscalía de Puebla y la Guardia Nacional, y se llevó a cabo en la colonia Tlacomulco, en la capital tlaxcalteca.

De acuerdo con información oficial, la captura se concretó alrededor de las 20:50 horas del 3 de febrero, cuando los cuerpos de seguridad ubicaron al exfuncionario durante labores de vigilancia e inteligencia. Al notar la presencia de los agentes, Cortés Caballero intentó huir, lo que derivó en una persecución inmediata por calles de la zona.

Inicialmente, las autoridades tenían previsto ejecutar la detención en la comunidad de Ixtulco; sin embargo, el intento de fuga obligó a modificar el despliegue operativo.

🚨 El expresidente municipal de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, fue detenido anoche en el estado de Tlaxcala.



Se le vincula con varios delitos entre ellos, extorsión, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, robo a transporte de carga y secuestro. pic.twitter.com/bMkpOHLJ2z — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) February 4, 2026

Tras varios minutos de seguimiento, el exalcalde fue finalmente interceptado en Tlacomulco, un poco lejos del punto donde se planeaba la primera intervención, sin que se registraran enfrentamientos o personas lesionadas.

Las investigaciones señalan que Gerardo Cortés Caballero se encontraba prófugo desde mayo de 2025 y enfrentaba diversas carpetas de investigación en el estado de Puebla.

Entre los delitos por los que es indagado figuran narcomenudeo, secuestro, extorsión, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y robo a transporte de carga, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades.

Tras su aseguramiento, el exedil fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Se informó que en las próximas horas sería trasladado a Puebla, donde continuará su proceso legal conforme a los procedimientos establecidos.

🔴Cae exalcalde prófugo en Puebla



Autoridades detuvieron a Gerardo Cortés Caballero, exalcalde de Cuautempan, quien permanecía prófugo desde mayo de 2025. Es investigado por secuestro, extorsión, delincuencia organizada, peculado y enriquecimiento ilícito.



Durante los cateos a… pic.twitter.com/Ml6gLt6mGI — Azucena Uresti (@azucenau) February 4, 2026

LMCT