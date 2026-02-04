Guerrero sale de la lista de los estados con más feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo.

La política de transformación, justicia social y protección integral a las mujeres impulsada por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, continúa dando resultados contundentes: hoy el estado se encuentra fuera de las cinco entidades del país con mayor número de feminicidios, de acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública correspondiente de enero a diciembre de 2025, reflejo del trabajo permanente para garantizar la seguridad, la vida y los derechos de las guerrerenses.

Este avance histórico es resultado de una estrategia de Estado que atiende de fondo la violencia de género, con acciones preventivas, operativas y de atención inmediata, priorizando siempre a las víctimas y colocando a las mujeres en el centro de las políticas públicas.

Como parte de estas acciones destaca la implementación del Protocolo Violeta, mecanismo impulsado por esta administración que permite activar de manera inmediata operativos interinstitucionales para la búsqueda y localización de mujeres en riesgo, logrando intervenciones oportunas que han salvado vidas y evitado la comisión de delitos mayores.

TE RECOMENDAMOS: Cumple a la Sierra Evelyn Salgado inaugura el primer camino artesanal en Leonardo Bravo

De igual forma, la Alerta Ámber y los sistemas de reacción temprana han fortalecido la protección de niñas y adolescentes, reduciendo la impunidad y cerrando el paso a la violencia, con una coordinación efectiva entre autoridades estatales, federales y municipales.

En estrecha colaboración con el Gobierno de México, Guerrero forma parte de la estrategia nacional de seguridad que despliega acciones territoriales en los 85 municipios, reforzando la presencia institucional, la prevención del delito y la atención a las causas que generan violencia, consolidando así un modelo de seguridad con enfoque humanista y de proximidad social.

Los resultados confirman que en Guerrero hay conducción, compromiso y voluntad política. Hoy el estado avanza con paso firme hacia una sociedad más justa, donde las mujeres no están solas y cuentan con un gobierno que las protege.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha reiterado que su administración seguirá trabajando sin tregua para erradicar la violencia de género, fortalecer la justicia y garantizar que cada mujer viva con libertad, seguridad y dignidad.

En la transformación de Guerrero, la vida y la seguridad de las mujeres son prioridad absoluta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR