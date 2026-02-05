Jalisco ordena uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de siete municipios por brote de sarampión

Ante el incremento de casos de sarampión en el estado, la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) ordenó el uso obligatorio de cubrebocas en planteles educativos ubicados en siete municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y la región Centro. La medida aplica para alumnos, docentes, personal administrativo y visitantes, tanto en escuelas públicas como privadas, y abarca todos los niveles educativos.

De acuerdo con la información oficial, la disposición fue emitida mediante un oficio dirigido a la Secretaría de Educación Jalisco, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio dentro de las comunidades escolares, consideradas espacios de alta concentración y convivencia diaria.

La instrucción entró en vigor de manera inmediata y tendrá una duración inicial de 30 días, periodo que podrá extenderse dependiendo del comportamiento epidemiológico del brote.

Las autoridades sanitarias estatales señalaron que la decisión responde a la transmisión activa del virus del sarampión en determinadas zonas del estado, particularmente en municipios con mayor densidad poblacional.

Además del uso obligatorio de cubrebocas, la Secretaría de Salud ha reiterado el llamado a completar esquemas de vacunación, especialmente la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), como la principal medida de prevención. También se pidió a padres de familia y personal educativo estar atentos a síntomas como fiebre, erupciones cutáneas, tos, conjuntivitis y escurrimiento nasal, y acudir a servicios médicos en caso de sospecha.

La autoridad sanitaria aclaró que, hasta el momento, no se ha informado sobre sanciones específicas por el incumplimiento de la medida; sin embargo, se solicitó a las escuelas garantizar su aplicación durante el periodo establecido. Asimismo, se indicó que el uso de cubrebocas no sustituye otras acciones preventivas, como la ventilación de aulas y la vigilancia epidemiológica.

¿Cuáles son los municipios en los será obligatorio el uso de Cubrebocas?

La instrucción de la Secretaría de Salud de Jalisco establece que el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas aplica únicamente en los siguientes municipios:

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

Guadalajara

Zapopan

El Salto

Tlajomulco de Zúñiga

Ixtlahuacán de los Membrillos

Las autoridades precisaron que la medida no es de carácter estatal general, sino focalizada en las zonas con mayor número de casos reportados.

Finalmente, la Secretaría de Salud de Jalisco informó que continuará con el monitoreo del brote y que cualquier cambio en las disposiciones será comunicado de manera oficial.

