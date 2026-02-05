Pablo Lemus anticipa más detenciones por red de corrupción en Tequila

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó este jueves 5 de febrero de 2026 que se espera la detención de más funcionarios públicos presuntamente vinculados con la red de actos ilícitos que involucra al recientemente capturado presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro.

La declaración se dio tras darse a conocer que Rivera Navarro fue aprehendido en un operativo federal encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras instancias del gobierno mexicano, dentro de la denominada “Operación Enjambre”.

Durante una entrevista con medios, Lemus detalló que las investigaciones continúan y que no será el único funcionario detenido en el marco de las pesquisas, aunque por motivos estratégicos no se dieron a conocer más identificaciones ni detalles sobre los cargos específicos o las ubicaciones de futuras aprehensiones.

“De otros alcaldes no tengo confirmación; de otros funcionarios sí”, aseguró el gobernador al ser cuestionado sobre posibles detenciones adicionales en el estado, remarcando que si se revelaran detalles podrían obstaculizar las acciones de las autoridades.

Advierte Pablo Lemus, que habrá más detenciones de funcionarios que están señalados por presuntas actividades ilícitas del alcalde.

Así lo dijo Pablo Lemus tras el arresto de Diego Rivera Navarro.pic.twitter.com/aMHSrGRuE3 — Monica Garza (@monicagarzag) February 5, 2026

Lemus también destacó que ha mantenido coordinación directa con el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, así como con la Secretaría de Gobernación, para garantizar la gobernabilidad y seguridad en el municipio de Tequila tras los arrestos.

Destacó que, como parte de estas medidas, elementos de la policía estatal fueron enviados para brindar apoyo y proteger a la ciudadanía.

El mandatario estatal calificó las acciones como parte de la lucha contra la extorsión y la corrupción en el gobierno municipal, y subrayó que las investigaciones continuarán bajo una lógica institucional, sin tintes partidistas.

La confirmación de Lemus de que habrá más detenciones marca un nuevo desarrollo en un caso que ha sacudido la política local en Jalisco y puesto de relieve los esfuerzos del gobierno federal y estatal para combatir la corrupción vinculada al crimen organizado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL