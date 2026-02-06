¿Quién es la esposa y familia de Diego Rivera Navarro del presidente municipal?

Diego Rivera Navarro, el presidente municipal de Tequila, fue detenido este 5 de febrero por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y es acusado de mantener nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CDJNG), señalado por extorsionar a productores de cerveza y tequila y supuestamente desviar recursos del municipio.

El personaje de la política acusado de delitos de secuestro, extorsión y delincuencia organizada recibió prisión preventiva oficiosa este viernes 6 de febrero. Por su parte, la defensa del funcionario detenido solicitó tiempo para que el juzgador determine si es o no vinculado a proceso.

La noticia de la detención de Diego Rivera Navarro ha dividido opiniones, pero en redes sociales la mayoría coincide en quiere conocer quién es la familia del político, incluyendo su esposa, destapando así la privacidad del presidente municipal.

¿Quién es la familia de Diego Rivera Navarro?

El hombre ejerció su cargo como funcionario público durante 14 meses, pero es poca la información pública que se encuentra disponible en la actualidad sobre su vida privada,

En la declaración patrimonial presentada en 2023, el entonces regidor del municipio de Tequila apuntó que era soltero y que estudió la licenciatura en Derecho, aunque no concluyó la carrera. Asimismo, no se ha mencionado si tiene hijos o quién es su familia.

Rivera Navarro no cuenta con una amplia trayectoria en la política, ya que antes de ser presidente municipal de Tequila, fue regidor. En la declaración patrimonial antes mencionada, no se detalló a qué se dedicaba.

Ganó las elecciones en junio de 2024 y así se convirtió en el presidente municipal de Tequila, ayuntamiento reconocido internacionalmente por su bebida de origen. A pesar de ser un municipio con apenas 44 mil habitantes, el mismo tiene una gran relevancia económica para el país.

Cada año, 1.4 millones de visitantes recorren estetour. Según datos de la Secretaría de Economía, en 2024 Tequila acumuló exportaciones por 575 millones de dólares, de los cuales, 572 millones de dólares fueron solo en alcohol, su principal insumo para las ventas internacionales.