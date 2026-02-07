Salomón Jara entrega resonador magnético en Oaxaca, con inversión histórica en salud

El Gobernador Salomón Jara Cruz encabeza la entrega del nuevo resonador magnético de alta tecnología en San Bartolo Coyotepec.

El Gobernador Salomón Jara Cruz cumple un compromiso más para transformar el sistema de salud del estado. Este sábado, entregó un resonador magnético en el Hospital de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña IMSS-Bienestar, que brinda diagnósticos más precisos, oportunos y seguros; en beneficio de más de 2 millones de habitantes del estado.

En San Bartolo Coyotepec, el Mandatario estatal destacó que, con una inversión histórica de 73.4 millones de pesos, este equipo de alta tecnología, el segundo en el ámbito de los servicios de salud, representa un acto de justicia social y es prueba de que el gobierno pone por delante el bienestar del pueblo, ya que que, durante muchos años el estado fue relegado en materia de equipamiento médico.

Con una inversión de 73.4 millones de pesos, el Hospital de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña fortalece su capacidad de diagnóstico. ı Foto: Gobierno Oaxaca

“La Primavera Oaxaqueña también florece en el sector salud, florece con más y mejor infraestructura, con tecnología de punta y con una visión profundamente humanista que pone en el centro a las personas”, afirmó en presencia del cuerpo médico.

Este equipamiento de 1.5 teslas, reducirá tiempos de espera, al ampliar la capacidad de atención y evitar que las familias tengan que endeudarse o trasladarse fuera de la entidad para acceder a estudios especializados.

Con una inversión de 73.4 millones de pesos, el Hospital de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña fortalece su capacidad de diagnóstico. ı Foto: Gobierno Oaxaca

Además, forma parte del proyecto de fortalecimiento en materia de imagenología y complementa el servicio a población no derechohabiente que otorga el resonador del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO).

En su intervención, el titular de Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Efrén Emmanuel Jarquín González mencionó que esta infraestructura de alta tecnología con inteligencia artificial, es otro compromiso cumplido del Gobernador, para mejorar diagnósticos y tiempos de estancia de la población.

La Primavera Oaxaqueña moderniza el sector salud con infraestructura de vanguardia para la población sin seguridad social. ı Foto: Gobierno Oaxaca

Con esta infraestructura se podrán atender varias causas de morbilidad como el asma, accidentes de transporte, cirrosis hepática, Covid-19, dengue, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular, hepatitis C, tétanos tuberculosis, leucemias y tumores malignos, entre otros.

A estas acciones se suma la reciente entrega del tomógrafo Axial Computarizado de 80 cortes en San Pedro Pochutla. Con ambos equipamientos se han invertido más de 100 millones de pesos en infraestructura hospitalaria en tan solo una semana

am