Cartelera del Palenque de la Feria de Irapuato 2026: ¿Qué artistas se presentarán?

Este 2026 la Feria de las Fresas de Irapuato tendrá presente a varios artistas nacionales e internacionales que ofrecerán un espectáculo durante este evento al que se espera que asistan miles de personas de todo el país.

La Feria de las Fresas de Irapuato será del 13 al 29 de marzo del 2026, y durante estas fechas las personas podrán disfrutar de varias atracciones y actividades disponibles para todos los miembros de la familia.

Durante la Feria de las Fresas de Irapuato habrá pabellones comerciales en donde las personas podrán adquirir comida y distintos artículos, y también podrán disfrutar de los juegos mecánicos y el ambiente festivo que caracteriza esta tradición.

Feria de las Fresas Irapuato 2026 ı Foto: Redes Sociales

Palenque Feria de las Fresas Irapuato 2026

Durante el Palenque de la Feria de las Fresas Irapuato 2026 se presentarán varios artistas, y los boletos se pueden adquirir por medio de la página oficial de boletiland desde los 630 pesos en algunos casos.

Los artistas, fechas y costos para el Palenque de la Feria de las Fresas Irapuato 2026 son los siguientes:

Los Parras viernes 13 de marzo del 2026 desde 742 pesos hasta los 3 mil 438 pesos

Banda MS viernes 20 de marzo del 2026 desde los 967 pesos hasta los 3 mil 999 pesos

Carlos Rivera sábado 21 de marzo del 2026 desde los 967 pesos hasta los 3 mil 999 pesos

Conjunto Primavera domingo 22 de marzo del 2026 desde los 630 pesos hasta los 2 mil 202 pesos

Carín León jueves 26 de marzo del 2026 desde los mil 528 pesos hasta los 5 mil 684 pesos

Eden Muñoz viernes 27 de marzo del 2026 desde los 967 pesos hasta los 4 mil 326 pesos

Feria de las Fresas Irapuato 2026 ı Foto: Redes Sociales

Teatro del Pueblo Feria de las Fresas Irapuato 2026

Además del Palenque, la Feria de las Fresas Irapuato 2026 tendrá la presencia de artistas nacionales e internacionales en el Teatro del Pueblo, y estos serán los artistas y las fechas:

Grupo Liberación 13 de marzo

Picus 14 de marzo

Marshmello 15 de marzo

Enanitos Verdes 16 de marzo

Camila 19 de marzo

La Arrolladora 20 de marzo

Onerepublic 21 de marzo

Grupo Frontera 22 de marzo

Mi Banda el Mexicano 26 de marzo

Cardenales e Invasores 27 de marzo

Ozuna 28 de marzo

Los Tigres del Norte 29 de marzo

Feria de las Fresas Irapuato 2026 ı Foto: Redes Sociales

