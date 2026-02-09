Azucena Cisneros y Delfina Gómez refuerzan estrategia de seguridad con Mesa de Paz.

Con la Mesa de Paz estatal, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la alcaldesa Azucena Cisneros Coss refuerzan la estrategia de seguridad territorial basada en la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal, lo que permitió reducir 53 por ciento los delitos en este municipio.

La presidenta municipal asistió a la Mesa de Paz estatal que se realizó en el municipio de Chalco, con las y los alcaldes del Plan Oriente, que fue encabezada por la mandataria mexiquense para definir estrategias en materia de seguridad.

“Estamos saliendo de la reunión de Mesa de Paz, son muchos temas los que vimos con la Gobernadora, el Fiscal (José Luis Cervantes), con seguridad pública, y el secretario de Gobierno, vamos avanzando”, destacó Cisneros Coss.

La estrategia integral de seguridad, que incluye la operación del Mando Unificado con la participación de fuerzas policiales municipales, estatales y federales, dio como resultado una baja histórica en carpetas de investigación en Ecatepec.

La munícipe relató que las mesas de paz se replican en Ecatepec en los 27 sectores y para mantener contacto permanente con la población sobre las problemáticas que propician inseguridad, para atenderlas y definir estrategias de vigilancia, lo que permitió mantener a la baja el robo de vehículo, a casa habitación, a transeúnte y a transporte público, así como extorsión, en comparación con 2025.

De esta forma, se implementaron en un año 42 mil 350 operativos de seguridad, lo que derivó en mil 962 puestas a disposición, detención de dos mil 479 personas como probables participantes en diversos ilícitos, además de asegurar 203 armas de fuego que evitaron la comisión de ilícitos o incidentes violentos en el municipio.

Cisneros Coss explicó que la estrategia de seguridad de Ecatepec no se basa solamente en operativos policiacos, sino en una serie de acciones para recuperar la paz y tranquilidad, como Senderos Seguros, rescate de espacios públicos, repavimentación de vialidades principales y obra pública en general.

Subrayó que Ecatepec es el municipio con mejor desempeño anual entre los que conforman el Mando Unificado y abandera el esfuerzo dentro de esta estrategia, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum.

JVR