Prevén 1,100 mdp durante Carnaval de Mazatlán

Mazatlán está listo para vivir la edición 128 de su Carnaval, del 12 al 17 de febrero, en donde se prevé una derrama económica de 1,100 millones de pesos con una ocupación hotelera del 87 por ciento.

Durante su participación en la conferencia Semanera, junto al gobernador Rubén Rocha Moya, la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, señaló que para la máxima fiesta de los mazatlecos se espera la asistencia de 92 mil turistas y de 1 millón 200 mil personas en total durante los seis días de celebración.

“La expectativa de la ocupación hotelera durante el Carnaval es del 87 por ciento y actualmente tenemos un 84 por ciento de ocupación en libros, lo que significa que estamos muy bien porque normalmente siempre tenemos un pickup de cinco puntos diarios cuando vienen siendo estas fechas importantes como el Carnaval”, afirmó.

El Tip: Anahí Esparza fue coronada como la Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 el pasado 24 de enero, donde compitió bajo el lema “¡Arriba la Tambora!”.

La funcionaria estatal resaltó que en las últimas semanas se ha realizado un intenso trabajo de promoción del Carnaval a nivel nacional, en ciudades como Chihuahua, Zacatecas, Torreón Monterrey, Durango, Guadalajara y la CDMX.

“El Carnaval generará 92 mil turistas en Mazatlán, con una derrama económica de turistas de 650 millones de pesos y en general el número de personas esperadas durante el Carnaval es de un millón 200 mil, con una derrama económica total de 1,100 millones de pesos”, apuntó.

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora! contará con un elenco artístico de talla internacional, con presentaciones estelares de Edén Muñoz en la coronación del Rey de la Alegría, así como el espectáculo “Yo Sé Que Te Acordarás”, en la coronación de la Reina de los Juegos Florales, en homenaje a Germán Lizárraga por sus 75 años de trayectoria, acompañado por la OSSLA y artistas como Germán Montero, El Mimoso, Carlos Sarabia, Julio Preciado, Saúl “El Jaguar” y la Banda Estrellas de Sinaloa.

Además de Yuridia con su “Tour 2026 Sin Llorar”, en la coronación de la Reina del Carnaval y la participación de las cantantes Belinda y Lara Campos en la coronación de la Reina Infantil.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR