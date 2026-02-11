Baja California arranca ‘Calles Seguras, Familias Seguras’, un programa para la rehabilitación de vialidades.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, anunció el arranque del programa “Calles Seguras, Familias Seguras”, una estrategia integral de bacheo y rehabilitación de vialidades que iniciará en Mexicali en su primera etapa con una inversión de 756 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mexicali.

La mandataria estatal expuso que la primera etapa abarcará más de 1 millón de metros cuadrados de vialidades dentro de la capital del estado y el Valle de Mexicali; esto se traduce en más de 100 kilómetros de vialidad, una distancia que equivale a viajar de la capital al poblado de El Hongo.

“Se van a seguir transformando las vidas de más de 250 mil personas de manera directa, en estos esfuerzos en las distintas vialidades, también dentro de las colonias del Valle de Mexicali para poder rehabilitar, bachear y también, con una microcarpeta, poder sellar las vialidades, para que moverse sea más seguro, más rápido y más digno”, externó Marina del Pilar en su Conferencia Mañanera.

TE RECOMENDAMOS: Se reducen las desigualdades Tamaulipas consolida finanzas sanas y lidera crecimiento económico nacional

Puntualizó que estas acciones se integran dentro de los ejes de trabajo del programa Respira, mediante el cual se han ejecutado obras de gran magnitud, como los puentes Río Nuevo y Eje Central, así como el distribuidor vial de Carranza en Mexicali, entre otras que se han realizado a lo largo del territorio estatal.

Se realizarán trabajos de bacheo, instalación de microcarpeta y posteriormente la rehabilitación de vialidades del Valle de Mexicali y de calles dentro de la ciudad. También se incluyen obras en el acceso a la autopista Centinela–La Rumorosa, así como la pavimentación de distintas zonas prioritarias dentro de la estrategia “Corazones”.

“Nunca antes se había invertido tanto en pavimentación en la capital de nuestro estado. Aquí es un trabajo en coordinación, lo cual nos va a permitir tener todavía más alcance y mayor impacto, y esto es únicamente la primera etapa”, refirió Avila Olmeda.

Añadió que se intervendrán 100 mil metros cuadrados en carreteras del Valle de Mexicali con reciclado asfáltico. Estas acciones contemplan los ejidos Guanajuato y Michoacán de Ocampo; la carretera estatal 8; la colonia La Ladrillera; el Ejido Hermosillo; así como Chiapas I y Veracruz, atendiendo solicitudes históricas de la comunidad.

Por su parte, la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, señaló que para este año 2026 se dio arranque a un programa de bacheo, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y pavimentación de vialidades cercano a los 605 mil metros cuadrados.

“Esto implica una capacidad operativa fortalecida con maquinaria especializada, y aquí quiero agradecer a la gobernadora, que desde diciembre del año pasado nos ha facilitado la máquina recicladora con la que estamos trabajando. Esto es trabajo de calle, pero para nosotros representa mayor cobertura y mayor capacidad correctiva”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR