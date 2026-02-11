Hombre se lanza desde terraza del Hotel Riu en Guadalajara y autoridades los clausuran

Un arriesgado salto desde lo alto del Hotel Riu en Guadalajara desató una rápida reacción de las autoridades municipales, luego de que un joven se arrojara desde la terraza del inmueble sin contar con autorización ni protocolos de seguridad.

El hecho ocurrió el domingo 8 de febrero desde una altura aproximada de 204 metros, entre los pisos 41 y 42 del edificio. En las imágenes difundidas se observa al joven, subirse al borde de cristal del Rooftop Bar 360 mientras empleados intentaban disuadirlo. Tras confirmar que se trataba de un salto, se lanzó al vacío y abrió el paracaídas segundos después, descendiendo durante cerca de 21 segundos.

El aterrizaje se dio en plena Glorieta de la Estampida, en el cruce de las avenidas López Mateos y Niños Héroes, una zona de alta circulación vehicular y peatonal. Tras tocar tierra, el joven abordó una camioneta que lo esperaba para huir del lugar.

Ante la gravedad del suceso, el Gobierno de Guadalajara realizó una inspección al establecimiento en conjunto con Protección Civil, Bomberos y la Comisaría municipal. Durante la revisión se detectaron fallas en los protocolos de actuación y en las medidas de seguridad.

Como consecuencia, la noche del martes se colocaron sellos de clausura en la terraza Rooftop Bar 360, señalando incumplimientos que pusieron en riesgo a clientes, trabajadores y transeúntes.

Las autoridades subrayaron que este tipo de acciones no pueden considerarse espectáculos ni actividades recreativas, ya que representan un peligro real para la población. Asimismo, informaron que se abrió una investigación para deslindar responsabilidades legales tanto del joven que realizó el salto como de quienes permitieron que ocurriera y quienes esperaban al hombre para emprender la huida.

“Desde el Gobierno de Guadalajara reiteramos el llamado a no realizar este tipo de conductas que ponen en peligro a todas y todos”, expresaron.

