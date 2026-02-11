Salomón Jara entrega 60 perfiles genéticos en la búsqueda de personas desaparecidas.

En un paso concreto en la búsqueda de personas desaparecidas y brindar certeza y confianza, el Gobernador de Oaxaca, Salomón JaraCruz, entregó 60 perfiles genéticos a 32 familias, los cuales fueron confrontados e integrados -por primera vez- en la base de datos de genética nacional.

“El gobierno que encabezo es humanista, cercano a la gente y no da la espalda a las causas más sensibles; atendemos con responsabilidad, seriedad y profundo respeto a una de las tareas más dolorosas y urgentes que enfrenta el país: la búsqueda de personas desaparecidas y la atención integral a sus familias”, afirmó el Mandatario estatal ante el fiscal del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla.

En Palacio de Gobierno, Jara Cruz precisó que este acto se deriva del seguimiento al trabajo realizado en agosto de 2025, durante la Primera Brigada de Entrevistas y Toma de Muestras Genéticas en el estado de Oaxaca, las cuales fueron procesadas con mucho rigor técnico, bajo normas de calidad y resguardadas con responsabilidad.

El Gobierno del Estado trabaja de manera coordinada con instancias estatales y federales, como una necesidad ética y obligación legal al escuchar, acompañar y actuar.

La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca (CLB), Michel JuliánLópez refirió que esta institución mantiene la disposición para seguir trabajando de manera coordinada, con sensibilidad, respeto, y responsabilidad, porque la investigación no se detiene.

“Este trabajo continuo y de resultados permite fortalecer los mecanismos de identificación humana, siempre colocando en el centro a las familias de personas desaparecidas”, destacó.

En tanto, la subdirectora de Análisis Genético del Centro Nacional de Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karina López Reyes detalló que estos documentos son muestra de resultados concretos, focalizados en cuatro pilares que rigen a esta institución: búsqueda, localización, identificación y restitución digna.

JVR