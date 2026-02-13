Edomex afirma que va a responder en 7 minutos a emergencias con botones de pánico.

La Gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha un sistema de protección tecnológica que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar atención inmediata a mujeres en situación de riesgo. Como parte de la estrategia “Caminemos Seguras”, se instalaron postes inteligentes con cámaras de videovigilancia y botones de pánico en zonas estratégicas de los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género en el Estado de México.

El mecanismo es contundente: al presionar el botón de pánico, se activa un protocolo automático que envía una alerta simultánea a los centros de mando C4 municipal y C5 estatal, despliega videovigilancia en tiempo real, geolocaliza el punto exacto de la emergencia y moviliza de inmediato a las unidades de auxilio. El tiempo promedio de respuesta es de siete minutos, un lapso que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

De acuerdo con autoridades estatales y municipales, la conectividad dual entre C4 y C5 garantiza que ninguna alerta quede sin atención y que la reacción sea coordinada entre los distintos niveles de gobierno. Las cámaras inteligentes permiten identificar la situación en tiempo real y definir con precisión el tipo de apoyo requerido, optimizando recursos y reduciendo riesgos.

La estrategia no se limita a la instalación de tecnología. Los puntos de monitoreo fueron definidos mediante estudios criminológicos en zonas con mayor incidencia delictiva y se acompañan con la rehabilitación de caminos, instalación de luminarias LED y recuperación de espacios públicos, con el objetivo de transformar entornos inseguros en corredores seguros para mujeres.

Con esta red de protección permanente, el Gobierno del Estado de México refuerza su política de cero tolerancia a la violencia de género.

