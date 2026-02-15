Ecatepec invierte 10 mdp en rehabilitación de calle Amatepec tras 35 años de rezago

Vecinos y autoridades celebran la entrega de más de 4 mil metros cuadrados de nueva infraestructura vial en la zona alta.

Con una inversión de 10 millones de pesos, el gobierno de Ecatepec de Morelos rehabilitó integralmente la calle Amatepec, en las colonias Almarcigo Norte y Sur, una vialidad que permaneció 35 años sin intervención.

La obra fue ejecutada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMUN) y comprende 556 metros lineales y 4 mil 345 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico MR42, además de banquetas, guarniciones, reductores de velocidad, balizamiento, tomas domiciliarias, reparación de descargas sanitarias, renivelación de pozos y colocación de brocales.

La alcaldesa Azucena Cisneros supervisa la pavimentación con concreto hidráulico en las colonias Almarcigo Norte y Sur. ı Foto: Gobierno Ecatepec

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss afirmó que gobernar implica cumplir con responsabilidad y servir únicamente al interés del pueblo, atendiendo causas históricas del rezago urbano:

“Cuando se llega a un cargo como representante popular, uno se debe únicamente al interés del pueblo. Cuando hay un interés distinto, cuando se combina el interés por el dinero, por los negocios, ya se arruinó la cosa. Eso es lo que ha pasado en este gran municipio. Nunca Ecatepec debió estar así y nosotros tenemos la gran responsabilidad de superar el rezago y trabajar por todo aquello que no hicieron los pasados.”

Cisneros Coss destacó que el municipio cuenta actualmente con 250 máquinas propias, patrimonio del pueblo de Ecatepec, lo que permite acelerar obras con recursos federales y recursos propios, así como fortalecer acciones de limpieza, prevención de riesgos y mejora del entorno urbano.

“Hoy tenemos 250 máquinas que nunca en la historia de Ecatepec se habían comprado. Son nuestras, son del pueblo de Ecatepec y se quedan. Tenemos con qué hacer las cosas; vamos a avanzar mucho, porque merecemos vivir bien y vivir en paz. ¡Yo amo Ecatepec!”

Por su parte, el director general de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, explicó que la rehabilitación de la calle Amatepec forma parte de un plan integral de movilidad y justicia territorial.

“Esta obra obedece a un esquema que nos ha indicado la presidenta municipal: ir de las periferias hacia el centro, es decir, de arriba hacia abajo, atendiendo las zonas que nunca se han atendido y dándole seguimiento a obras en conjunto. Primero resolvemos al peatón y después al transporte público, que es donde más circulan todos ustedes, vecinos.”

La obra se complementa con la limpieza permanente de barrancas, la construcción de una presa de gavión para reducir el impacto de aguas broncas en viviendas, así como con más iluminación, seguridad, drenaje y agua, acciones que transforman el entorno y elevan la calidad de vida de las familias.

El gobierno de Ecatepec reiteró que nada de lo que ocurre en las comunidades le es ajeno y que este año se desarrollará un programa intensivo de obras públicas para consolidar el cambio con bienestar, dignidad y un nuevo entorno urbano para las y los habitantes.

