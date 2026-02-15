Es usted ejemplo vivo de que es tiempo de mujeres: Berdegué a gobernadora de Morelos en Primer Informe

Julio Berdegué, secretario de Agricultura, participó en el Primer Informe de la gobernadora de Morelos, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Julio Berdegué, secretario de Agricultura, dedicó una felicitación en nombre del Gobierno federal a la gobernadora de Morelos, Margarita González, a quien le expresó que es “un ejemplo vivo de que es tiempo de mujeres”.

Previo al inicio del mensaje de González Saravia por su Primer Informe de Gobierno, desde Cuernavaca, Berdegué Sacristán extendió una felicitación a la titular del Ejecutivo estatal en representación del Gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta mañana desde Cuernavaca presento mi #1erInformeMorelos para el Noroeste y cierro la gira de informes por todo el estado.

Ordenar la casa es transformar Morelos.

Sigue la transmisión https://t.co/nDnesaR4C0 — Margarita González Saravia (@margarita_gs) February 15, 2026

Así, reconoció el trabajo que González Saravia ha realizado al frente de Morelos durante su primer año al frente del estado, y remarcó que la mandataria estatal es un ejemplo de los valores con los que se conducen los gobiernos de la Transformación.

Es un enorme honor, en representación de la presidenta de la república, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, transmitirle a usted y al pueblo de Morelos el reconocimiento de nuestra presidenta y de todo el gobierno de México por el trabajo transformador que usted ha llevado a cabo en su primer año de gobierno Julio Berdegué, secretario de Agricultura, en representación del Gobierno federal



Es usted, gobernadora, un ejemplo vivo de lo que quiere decir que este es un tiempo de mujeres Julio Berdegué, secretario de Agricultura, en representación del Gobierno federal



El secretario de Agricultura destacó que, con los logros expuestos por Margarita González Saravia en sus mensajes por su Primer Informe de Gobierno, queda claro que al estado le “augura un futuro de prosperidad compartida”.

Este primer año de gobierno este primer año de gobierno augura un futuro de prosperidad compartida, de justicia social y de bienestar para el estado de Morelos y su pueblo. Enhorabuena, gobernadora; felicidades, Morelos Julio Berdegué, secretario de Agricultura, en representación del Gobierno federal



La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, dio un mensaje este domingo por su Primer Informe de Gobierno, en donde destacó acciones en favor de la seguridad, infraestructura, salud y educación del estado.

