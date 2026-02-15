González Saravia reconoce trabajo histórico de mujeres en Morelos; celebra un año de programas sociales

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó que su administración puso en marcha el programa “Corazón de Mujer”, mediante el cual más de 28 mil mujeres de entre 55 y 60 años reciben apoyo económico bimestral y acompañamiento integral.

Durante su mensaje por su Primer Informe de Gobierno, la mandataria estatal informó que por primera vez en Morelos se garantiza la pensión para personas con discapacidad, con más de 9 mil 600 beneficiarios que reciben apoyo económico periódico.

Reconocemos el trabajo histórico que han realizado las mujeres de Morelos como madres, abuelas y pilares de sus familias. [...] Nuestro compromiso es que ninguna mujer se sienta sola y que el bienestar llegue directamente a quienes han sostenido el tejido social de nuestro estado Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos



En materia de vivienda, detalló avances en la construcción de más de mil casas y la proyección de tres mil adicionales, así como la entrega de más de mil escrituras para brindar certeza patrimonial.

La mandataria señaló que se gestionaron decenas de proyectos de infraestructura social en comunidades marginadas, beneficiando a más de 117 mil personas, y se fortalecieron políticas de inclusión para población indígena, afromexicana y LGBTIQ+.

Subrayó que el objetivo es devolver al gobierno su papel como facilitador del bienestar comunitario, con presencia directa en territorio a través de caravanas y servicios gratuitos.

