Seguridad, prioridad para Morelos: gobernadora; refuerzan coordinación y aumentan salario policial

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, afirmó que la construcción de la paz ha sido la prioridad más urgente para su administración, cumplido un año de su gobierno.

Al inicio de su mensaje por su Primer Informe de Gobierno en Cuernavaca, la gobernadora destacó que, desde el inicio del mismo, se puso en marcha una nueva estrategia estatal de seguridad, basada en la coordinación permanente entre estado, federación y municipios.

Esta mañana desde Cuernavaca presento mi #1erInformeMorelos para el Noroeste y cierro la gira de informes por todo el estado.

Ordenar la casa es transformar Morelos.

Así, destacó que todos los días encabeza la Mesa de Seguridad en favor de evaluar los avances en este rubro.

La construcción de la paz es una tarea diaria que exige decisiones firmes, instituciones honestas y coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno. Desde el primer día pusimos en marcha una nueva estrategia estatal de seguridad y todos los días encabezo la mesa para dar seguimiento puntual. No descansaremos un solo día hasta devolverle la tranquilidad a las familias de Morelos Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos



Como parte del fortalecimiento institucional, destacó que, en un año, se incrementó en 30% el salario de la Policía Estatal, medida que calificó como un acto de justicia para quienes arriesgan su vida diariamente.

En infraestructura de vigilancia, informó la instalación de 19 arcos carreteros, más de mil 500 cámaras y 12 centros de comando, lo que ha permitido miles de aseguramientos y mayor capacidad de reacción.

También se ampliaron los cuerpos policiales con nuevos elementos acreditados y se impulsaron acciones en el sistema penitenciario para eliminar prácticas indebidas y reforzar el control institucional.

