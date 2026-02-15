Frente frío 34: ¿Habrá evento Norte en Veracruz este lunes 16 de febrero?

El evento norte de este domingo ha ocasionado diversas afectaciones en Veracruz, incluso las actividades correspondientes al Carnaval sufrieron ajustes en los horarios debido a las condiciones climáticas.
De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional, para este domingo se tenían previstas lluvias e intervalos de chubascos en las zonas del centro, oriente y sureste del país, y el frente frío 34 se extendió sobre el golfo México.
Esta masa de aire frío provoco un viento norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec específicamente en Oaxaca y Chiapas.
De acuerdo con la información de medios locales, las condiciones marítimas de la región veracruzana permanecieron peligrosas debido a las olas altas que provocó el evento Norte.
El SMN apuntó que las rachas de fuertes vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población de las regiones veracruzanas mantener precaución en las zonas que puedan ser peligrosas.
Condiciones climáticas para el lunes 16 de febrero
Para este lunes 16 de febrero se espera que el evento Norte de 40 a 50 kilómetros por hora continúe en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec en Oaxaca y Chiapas, con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora.
También se espera viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se espera viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.
En cuanto al oleaje, se esperan olas de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y costa de Veracruz, por lo que las condiciones serán similares a las registradas este domingo.
Asimismo, se tienen previstas temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas durante la madrugada del lunes en las zonas serranas de Baja California, y en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí se esperan Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas durante la madrugada del lunes.
También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius durante la madrugada del lunes en las zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
