Tamaulipas fortalece estrategia para reducir la pobreza extrema: Américo Villarreal

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que su administración seguirá trabajando para reducir aún más los índices de pobreza y brindar un mejor nivel de bienestar, equidad y justicia en Tamaulipas.

Durante la sexta emisión del programa “Diálogos con Américo”, el mandatario recordó que en los primeros dos años de su gobierno se logró reducir el índice de pobreza extrema en 50 por ciento; además, 250 mil tamaulipecos también salieron de la pobreza multidimensional.

“Las y los tamaulipecos, que somos gente de bien, no podemos permitir que tengamos paisanos en esa condición” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



Aseguró que se están reforzando los programas de bienestar para cumplir el compromiso de atender a los 50 mil tamaulipecos y tamaulipecas que aún se encuentran en pobreza extrema y mantener una disminución sustantiva en la próxima medición.

Américo Villarreal destacó el trabajo que realiza la Secretaría de Bienestar Social, en donde más de 13 mil gestores sociales contribuyen con su esfuerzo diario en la primera línea de contacto, para que a la fecha se hayan distribuido 4.5 millones de despensas, beneficiando a 270 mil familias de toda la entidad.

También mencionó el funcionamiento de 66 comedores comunitarios que, en coordinación con los gobiernos locales, están instalados en 36 municipios, en donde se atiende a más de 5 mil personas con mayor precariedad.

Parte esencial del trabajo para disminuir la pobreza, dijo, son los 19 programas federales de bienestar que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que, a la fecha, representan una derrama de 24 mil millones de pesos en favor de 950 mil tamaulipecos y tamaulipecas.

Se refirió, asimismo, a las acciones del Instituto de la Mujer, del Instituto del Deporte y del Instituto para la Cultura y las Artes, para consolidar el estado de bienestar social que todos deseamos.

En atención a la participación de los radioescuchas, Américo Villarreal dio respuesta a planteamientos sobre programas sociales que le hicieron personas de Matamoros y El Mante.

Antes de finalizar el programa, el gobernador se refirió al tema del sarampión y llamó a la población a cumplir con su esquema de vacunación , acudiendo a alguno de los 420 puestos que existen en el estado, dando prioridad a los menores de 1 a 9 años, e insistió en que, a la fecha, Tamaulipas sigue sin casos activos de esta enfermedad.

El programa “Diálogos con Américo” se presentan los domingos a partir de las 18:00 horas , en el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, en el107.9 de FMy1480 de AM, en el Facebook de Radio Tamaulipas, en el canal de YouTube: RadioTamaulipasRTV y en X, @SERTVTamaulipas.

Las audiencias pueden hacer preguntas directas al gobernador y participar en este programa a través de mensajes de texto o mensajes de voz en WhatsApp, al número 834 425 00 58.

