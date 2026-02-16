Marina detiene a dos personas en Navolato; asegura armas, motocicletas y equipo táctico

En la imagen, un elemento de la Marina

Con armas, cargadores, equipo táctico y motocicletas, fueron detenidas dos personas en días pasados durante un operativo de la Secretaría de Marina en el municipio de Navolato, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron en el poblado de Las Aguamitas, cuando los individuos a bordo de motocicletas intentaron evadir a personal naval . Tras realizarles una inspección, les decomisaron:

2 motocicletas

2 armas de fuego

14 cargadores, nueve metálicos y cinco de plástico

2 chalecos tácticos

4 placas balísticas

Los detenidos y los artículos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de las carpetas de investigación, informó la Marina.

Hallan dos cuerpos en Navolato, Sinaloa

En hechos distintos, este lunes fueron localizados dos cuerpos con impactos de bala a un costado de la autopista Benito Juárez, conocida como “La Costera”, en el tramo Culiacán-Navolato, cerca de la sindicatura de San Pedro.

Las víctimas, aún no identificadas, presentaban heridas producidas por disparos de arma de fuego. La zona fue resguardada por fuerzas federales y peritos realizaron las diligencias antes del traslado al Servicio Médico Forense.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr