Con exalcalde de Tequila aprehendido, más delitos vinculados a la extorsión

Aspecto de un operativo por parte de las fuerzas de seguridad de Tequila, Jalisco.

En el municipio de Tequila, Jalisco, los delitos de extorsión, amenazas y secuestro extorsivo tuvieron un incremento durante el año de gobierno del presidente municipal detenido Diego Rivera Navarro.

El exalcalde, acusado de dirigir una red de extorsión dentro del ayuntamiento, tomó protesta el 1 de octubre de 2024, cuando ganó las pasadas elecciones por primera vez para Morena, y se mantuvo en el cargo hasta el pasado 5 de febrero, cuando fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunque se han documentado decenas de casos de extorsión en el municipio de Tequila durante la gestión de Rivera Navarro, cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refieren que del 1 de octubre de 2024 al 1 de octubre de 2025 se reportaron nueve casos de extorsión, mientras que en el mismo periodo del 2023 al 2024 fueron registrados seis casos, lo que representa un incremento de 50 por ciento.

El Dato: DIEGO RIVERA, detenido por supuestos nexos con el CJNG, permanece en prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.

Las autoridades federales mencionaron que, en el ayuntamiento de Tequila, funcionarios municipales, incluido el alcalde, intentaron imponer cobros extraordinarios fuera de los procedimientos fiscales ordinarios.

La empresa Becle, propietaria de la marca José Cuervo y Tequila 1800, es una de las compañías mencionadas explícitamente por las autoridades estatales como víctima de los intentos de extorsión en Tequila.

EL MODUS. Las investigaciones apuntan a que la administración municipal habría exigido pagos millonarios bajo el argumento de supuestos adeudos fiscales, además de amenazar con incrementos atípicos en el impuesto predial.

Comerciantes y transportistas turísticos también señalaron que la administración municipal exigía un pago de 50 pesos por cada turista que ingresaba a Tequila, monto que debían cubrir las empresas transportadoras como una especie de “derecho de suelo” para poder operar en el municipio.

Pese a las diversas denuncias documentadas, tras tomar protesta como nueva alcaldesa de Tequila, el pasado 9 de febrero, Lorena Marisol Rodríguez declaró ante medios “que no había ninguna extorsión” en el municipio.

Sin embargo, el viernes pasado la nueva presidenta municipal rectificó y aseguró que en su gobierno “se acabaron las extorsiones, desde el derecho de piso hasta a las grandes empresas”.

“Que se escuche fuerte y lejos: en Tequila no habrá extorsión, vamos a rescatar el nombre y brillo de nuestro hermoso municipio”, expresó la alcaldesa, durante una sesión de cabildo.

Marisol Rodríguez es considerada una figura cercana a Diego Rivera Navarro, con quien compartió gestión y militancia política en el mismo grupo gobernante en Morena.

2 de sus funcionarios fueron detenidos con el entonces edil

Pese a lo dicho por la nueva funcionaria local, algunos comerciantes de Tequila han manifestado su preocupación de que continúen o se incrementen las extorsiones, tras el relevo en la presidencia municipal.

MÁS SEÑALAMIENTOS. De igual forma, datos del Secretariado Ejecutivo establecen que los casos de amenazas, otro de los delitos que pueden estar asociados al fenómeno extorsivo, tuvo un incremento de 70 por ciento, ya que los casos pasaron de 20 a 34 durante el año de gobierno del exedil.

También se dio a conocer que el exalcalde fue denunciado por regidoras municipales y una persona integrante de un colectivo por presuntas amenazas y por ejercer violencia política en razón de género en su contra.

Las regidoras señalaron agresiones y amenazas para ejercer su cargo, así como la restricción de acceso a la sala de regidores y a oficinas de la presidencia municipal, lo que les impidió participar plenamente en las sesiones de cabildo y realizar labores de representación.

Las funcionarias municipales también denunciaron ser víctimas de hostigamiento por parte de elementos de la policía municipal, quienes estaban bajo las órdenes del exalcalde.

Asimismo, los comerciantes de artesanías en Tequila recientemente denunciaron que fueron víctimas de amenazas por parte del exmunícipe, a quienes obligaba a pagar una “cuota” y, de no pagar, eran golpeados.

De acuerdo con informes locales, el exalcalde abofeteó en repetidas ocasiones, en la vía pública, a un hombre que vendía comida en una bicicleta, debido a que no cubrió la extorsión impuesta. El hecho habría ocurrido el jueves 11 de diciembre pasado, en la calle Hidalgo, casi esquina con Luis Navarro, en el municipio de Tequila.

LOS PLAGIOS. Además de las extorsiones y las amenazas, los secuestros con fines de extorsión también observaron un incremento, al pasar de un caso entre 2023 y 2024, a tres reportes en el periodo de 2024 a 2025.

Este otro delito también está relacionado con Diego Rivera, quien es señalado por su participación en el plagio de un precandidato a la presidencia municipal de Tequila, su suplente y un artesano que presuntamente se negó a pagar derecho de piso.

Los hechos habrían ocurrido en marzo de 2021, cuando Rivera, acompañado por un grupo de personas armadas, secuestró al precandidato Guillermo Cordero, tras ser citado en un restaurante al norte de Tequila. Allí, lo subieron a una camioneta, le colocaron una tela para tapar su rostro y lo trasladaron a un terreno baldío, donde lo torturaron para que renunciara a su precandidatura.

Después lo llevaron a una casa de seguridad al oriente del municipio, donde lo golpearon y forzaron a que llamara por teléfono a su suplente, Alejandro García, para que ambos desistieran de sus aspiraciones a la presidencia municipal.

