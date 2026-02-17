Mazatlán recibe a más de 3 mil 900 cruceristas en el último día de Carnaval

Mazatlán recibe a más de 3,900 cruceristas en el último día de Carnaval.

En el último día del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, el puerto recibió la visita de más de 3,900 cruceristas.

A las 8:30 de la mañana arribó procedente de Los Cabos el crucero “Royal Princess”, con 3,905 pasajeros y 1,321 tripulantes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya SosaOsuna, señaló que los visitantes internacionales generan una importante derrama económica, en este caso de aproximadamente 4 millones de pesos.

Se trata del crucero número 8 en llegar al puerto en el mes de febrero, para sumar más de 28,900 cruceristas en total.

En enero visitaron la ciudad 15 embarcaciones, con 51 mil pasajeros que generaron 82 millones de pesos en derrama económica.

Mientras que el año pasado la cantidad de visitantes internacionales a bordo de 124 cruceros fue de 436 mil, con una derrama económica de 695 millones de pesos.

JVR