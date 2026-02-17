Molestia abdominal desactiva a May

EL GOBERNADOR de Tabasco, Javier May, acudió a un hospital luego de que presentara una molestia abdominal y, tras la revisión de los médicos, todo se encontró dentro de los parámetros normales.

En un comunicado, el Gobierno de Tabasco dijo que el mandatario está en su domicilio, en reposo, con tratamiento ambulatorio y sin complicaciones.

En redes sociales, el propio mandatario aseguró que se encuentra bien y pronto regresará a sus actividades normales, luego de que su habitual conferencia de prensa semanal fue cancelada por sus problemas de salud.

“A quienes se han preocupado por mi estado de salud, les comparto que me encuentro bien, por la mañana tuve una molestia abdominal, razón por la cual fui atendido a tiempo y ya me estoy recuperando; muy pronto continuaremos trabajando con todo, como lo hemos hecho hasta ahora. Nos comprometimos a cumplir y no vamos a fallarle a las familias tabasqueñas”, dijo en sus redes sociales.

El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, confirmó que el gobernador se encuentra en buenas condiciones, guardando reposo únicamente por una afección gastrointestinal menor.

Apuntó que el mandatario presentó molestias durante la noche, lo que motivó una revisión médica preventiva.

“En el transcurso de la noche y en la madrugada, el gobernador tuvo un malestar estomacal y acudió a un hospital para que le revisaran todos sus signos; está perfectamente bien”, declaró el secretario de Gobierno.