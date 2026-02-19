Critican a regidora de MC por fingir que pintaba una barda

La regidora de Movimiento Ciudadano en Querétaro, Paulina Aguado, se colocó en el centro de la polémica luego de difundir un video en el que aparece “pintando” una barda con una brocha que aparentemente no tenía pintura.

Las imágenes provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la coherencia entre su mensaje y la acción mostrada.

Paulina Aguado Romero, integrante del cabildo en el municipio de Querétaro, fue señalada pues en el video se observa a la regidora subiendo a un andamio con una brocha completamente seca, haciendo la finta de pintar.

Aguado Romero promovía la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas con dos días de descanso obligatorio.

Diversos comentarios calificaron la escena como un acto meramente simbólico que, además afirmaron ‘refleja lo que hacen los políticos’. Algunos usuarios en redes sociales se burlaron de la regidora diciendo que “así debe trabajar, fingiendo”.

“Y vas a simular que trabajas 40 horas como simulas que estás pintando algo?”, usuario de X.

En la publicación que acompaña el video, la regidora defendió la iniciativa al asegurar que no basta con hablar del tema en tribuna, sino que también es necesario llevar el mensaje a las calles.

“México no puede seguir trabajando más que nadie y viviendo con menos bienestar. Las 40 horas con 2 días de descanso significan más familia, más salud, más oportunidades y más productividad real”, escribió Paulina Aguado en su publicación.

Sostuvo que el tiempo de las personas debe estar por encima de cualquier cálculo político y argumentó que México no puede continuar con extensas jornadas laborales acompañadas de bajo bienestar.

