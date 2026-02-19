Con más de ocho Unidades Preventivas de Salud en operación y 41 mil personas afiliadas, el programa Tijuana Saludable consolida su expansión como una de las principales estrategias sociales del Gobierno Municipal encabezado por Ismael Burgueño Ruiz.

El proyecto, que inició con tres clínicas, hoy suma espacios en delegaciones estratégicas de la ciudad como La Mesa, Sánchez Taboada, Playas de Tijuana, Las Fuentes, El Dorado, Natura, Tijuana Progreso y Buena Vista Chamizal, con la meta de alcanzar 11 unidades en su fase de consolidación.

El programa brinda consultas médicas generales ilimitadas, atención dental, exámenes de la vista con entrega de lentes, estudios de laboratorio, medicamentos del cuadro básico y seguimiento preventivo, todo sin costo para las y los afiliados.

Se trata de un modelo municipal de prevención que busca atender de manera directa a comunidades históricamente rezagadas, reduciendo barreras económicas y fortaleciendo el acceso oportuno a servicios básicos de salud.

“Estamos generando bienestar porque así trabajamos los gobiernos transformadores. La prevención nos corresponde y este programa no debe politizarse”, destacó Ismael Burgueño Ruiz.

“Cuando hay trabajo en equipo y coordinación hay gobernabilidad; esto es muestra de que el recurso se está administrando correctamente”, enfatizó Ismael Burgueño Ruiz.

Ismael Burgueño Ruiz ha reiterado que Tijuana Saludable no sustituye al sistema nacional de salud, sino que lo complementa desde el ámbito municipal, reforzando la atención preventiva.

La ampliación del programa se alinea con la política de salud universal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, centrada en garantizar el derecho a la salud como principio constitucional y eje de justicia social.

En ese contexto, el Gobierno de Tijuana fortalece una red comunitaria que no solo atiende enfermedades, sino que apuesta por la prevención, el acompañamiento cercano y la reconstrucción del tejido social.

Con más de 41 mil afiliados y miles de consultas otorgadas, Tijuana Saludable avanza hacia su meta de beneficiar a más de 110 mil habitantes, consolidando una política pública municipal que coloca a las personas en el centro y reafirma el compromiso de construir bienestar desde el territorio, en coordinación con la visión nacional de la Cuarta Transformación.

